Driftin Cat logotipas

Driftin Cat kaina (DRIFTY)

Neįtraukta į sąrašą

1 DRIFTY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas.
USD
Driftin Cat (DRIFTY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:05:54(UTC+8)

Driftin Cat (DRIFTY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0010724
$ 0.0010724$ 0.0010724

$ 0
$ 0$ 0

+1.30%

+0.42%

+9.16%

+9.16%

Driftin Cat (DRIFTY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DRIFTY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DRIFTY kaina yra $ 0.0010724, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DRIFTY per pastarąją valandą pasikeitė +1.30%, per 24 valandas – +0.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Driftin Cat (DRIFTY) rinkos informacija

$ 18.09K
$ 18.09K$ 18.09K

--
----

$ 18.09K
$ 18.09K$ 18.09K

999.02M
999.02M 999.02M

999,018,498.5
999,018,498.5 999,018,498.5

Dabartinė Driftin Cat rinkos kapitalizacija yra $ 18.09K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DRIFTY apyvartoje yra 999.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 999018498.5. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.09K

Driftin Cat (DRIFTY) kainos istorija USD

Šiandienos Driftin Cat kainos pokytis į USD: $ 0.
Driftin Cat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Driftin Cat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Driftin Cat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.42%
30 dienų$ 0+12.38%
60 dienų$ 0+21.64%
90 dienų$ 0--

Kas yra Driftin Cat (DRIFTY)

The cat literally drifts. The only meme coin on Solana with reckless driving included for free.

Driftin Cat (DRIFTY) išteklius

Oficiali svetainė

Driftin Cat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Driftin Cat (DRIFTY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Driftin Cat (DRIFTY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Driftin Cat prognozes.

Peržiūrėkite Driftin Cat kainos prognozę dabar!

DRIFTY į vietos valiutas

Driftin Cat (DRIFTY) Tokenomika

Supratimas apie Driftin Cat (DRIFTY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DRIFTYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Driftin Cat (DRIFTY)

Kiek Driftin Cat(DRIFTY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DRIFTY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DRIFTY į USD kaina?
Dabartinė DRIFTY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Driftin Cat rinkos kapitalizacija?
DRIFTY rinkos kapitalizacija yra $ 18.09KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DRIFTY apyvartoje?
DRIFTY apyvartoje yra 999.02MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DRIFTY kaina?
DRIFTY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0010724USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DRIFTY kaina?
DRIFTY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DRIFTY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DRIFTY yra --USD.
Ar DRIFTY kaina šiais metais kils?
DRIFTY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DRIFTY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:05:54(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.