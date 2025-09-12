Drep kaina (DREP)
+0.00%
-2.49%
-12.06%
-12.06%
Drep (DREP) realiojo laiko kaina yra $0.00195035. Per pastarąsias 24 valandas DREP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00195017 iki aukščiausios $ 0.00200042 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DREP kaina yra $ 3.98, o žemiausia – $ 0.00016152.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DREP per pastarąją valandą pasikeitė +0.00%, per 24 valandas – -2.49%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Drep rinkos kapitalizacija yra $ 111.96K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DREP apyvartoje yra 57.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 195.03K
Šiandienos Drep kainos pokytis į USD: $ 0.
Drep 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002518709.
Drep 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003436581.
Drep 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-2.49%
|30 dienų
|$ -0.0002518709
|-12.91%
|60 dienų
|$ -0.0003436581
|-17.62%
|90 dienų
|$ 0
|--
Decentralized Reputation System (DREP) enables Internet platforms to quantify, monetize, and share reputation value. DREP Foundation aims to provide a blockchain infrastructure and decentralized reputation protocol. These will empower existing Internet platforms to unleash their reputation value and achieve the interconnectedness of reputation data in the Internet community. DREP's vision: - Build an infrastructure to accelerate internet platforms’ (social networking, online content providers, online games) user growth and traffic monetization - Tackle the issues of fake news/contents/accounts identification and filtering - Enhance tokenomics based on reputation-backed assets and reputation-backed currency - Establish token holders sharing pool for more targeted user acquisition
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
