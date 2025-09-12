Daugiau apie DREP

$0.00195035
-2.40%1D
Drep (DREP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:15:59(UTC+8)

Drep (DREP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00195017
24 val. žemiausia
$ 0.00200042
24 val. aukščiausia

$ 0.00195017
$ 0.00200042
$ 3.98
$ 0.00016152
+0.00%

-2.49%

-12.06%

-12.06%

Drep (DREP) realiojo laiko kaina yra $0.00195035. Per pastarąsias 24 valandas DREP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00195017 iki aukščiausios $ 0.00200042 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DREP kaina yra $ 3.98, o žemiausia – $ 0.00016152.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DREP per pastarąją valandą pasikeitė +0.00%, per 24 valandas – -2.49%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Drep (DREP) rinkos informacija

$ 111.96K
--
$ 195.03K
57.41M
100,000,000.0
Dabartinė Drep rinkos kapitalizacija yra $ 111.96K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DREP apyvartoje yra 57.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 195.03K

Drep (DREP) kainos istorija USD

Šiandienos Drep kainos pokytis į USD: $ 0.
Drep 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002518709.
Drep 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003436581.
Drep 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2.49%
30 dienų$ -0.0002518709-12.91%
60 dienų$ -0.0003436581-17.62%
90 dienų$ 0--

Kas yra Drep (DREP)

Decentralized Reputation System (DREP) enables Internet platforms to quantify, monetize, and share reputation value. DREP Foundation aims to provide a blockchain infrastructure and decentralized reputation protocol. These will empower existing Internet platforms to unleash their reputation value and achieve the interconnectedness of reputation data in the Internet community. DREP's vision: - Build an infrastructure to accelerate internet platforms’ (social networking, online content providers, online games) user growth and traffic monetization - Tackle the issues of fake news/contents/accounts identification and filtering - Enhance tokenomics based on reputation-backed assets and reputation-backed currency - Establish token holders sharing pool for more targeted user acquisition

Drep (DREP) išteklius

Oficiali svetainė

Drep kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Drep (DREP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Drep (DREP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Drep prognozes.

Peržiūrėkite Drep kainos prognozę dabar!

DREP į vietos valiutas

Drep (DREP) Tokenomika

Supratimas apie Drep (DREP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DREPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Drep (DREP)

Kiek Drep(DREP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DREP kaina USD valiuta yra 0.00195035USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DREP į USD kaina?
Dabartinė DREP kaina USD valiuta yra $ 0.00195035. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Drep rinkos kapitalizacija?
DREP rinkos kapitalizacija yra $ 111.96KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DREP apyvartoje?
DREP apyvartoje yra 57.41MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DREP kaina?
DREP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.98USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DREP kaina?
DREP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00016152USD.
Kokia yra DREP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DREP yra --USD.
Ar DREP kaina šiais metais kils?
DREP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DREP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:15:59(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.