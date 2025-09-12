Daugiau apie $DREAM

Dream machine kaina ($DREAM)

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas.
Dream machine ($DREAM) kainos grafikas realiu laiku
Dream machine ($DREAM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00554032
$ 0.00554032$ 0.00554032

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Dream machine ($DREAM) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $DREAM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $DREAM kaina yra $ 0.00554032, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $DREAM per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dream machine ($DREAM) rinkos informacija

$ 15.82K
$ 15.82K$ 15.82K

--
----

$ 24.32K
$ 24.32K$ 24.32K

194.21M
194.21M 194.21M

298,541,244.009918
298,541,244.009918 298,541,244.009918

Dabartinė Dream machine rinkos kapitalizacija yra $ 15.82K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $DREAM apyvartoje yra 194.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 298541244.009918. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.32K

Dream machine ($DREAM) kainos istorija USD

Šiandienos Dream machine kainos pokytis į USD: $ 0.
Dream machine 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dream machine 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dream machine 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+26.87%
60 dienų$ 0+26.20%
90 dienų$ 0--

Kas yra Dream machine ($DREAM)

Death to scamfulencers and KOLs pumping and dumping, this is to embark on that journey with Ai meta changing the landscape of meme tokens. Memes represent and idea/ideas, emotions, capture personalities and so on. Its a return to pictography one of the first human languages. This represents the idea and feelings of those who want change in the space of meme coins. Dream machine will go as far as the community wants to take it.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Dream machine ($DREAM) išteklius

Oficiali svetainė

Dream machine kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dream machine ($DREAM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dream machine ($DREAM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dream machine prognozes.

Peržiūrėkite Dream machine kainos prognozę dabar!

$DREAM į vietos valiutas

Dream machine ($DREAM) Tokenomika

Supratimas apie Dream machine ($DREAM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $DREAMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dream machine ($DREAM)

Kiek Dream machine($DREAM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $DREAM kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $DREAM į USD kaina?
Dabartinė $DREAM kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dream machine rinkos kapitalizacija?
$DREAM rinkos kapitalizacija yra $ 15.82KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $DREAM apyvartoje?
$DREAM apyvartoje yra 194.21MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $DREAM kaina?
$DREAM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00554032USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $DREAM kaina?
$DREAM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $DREAM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $DREAM yra --USD.
Ar $DREAM kaina šiais metais kils?
$DREAM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $DREAM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.