SIRE kaina (SIRE)
0.00%
0.00%
-10.36%
-10.36%
SIRE (SIRE) realiojo laiko kaina yra $0.00170802. Per pastarąsias 24 valandas SIRE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00170802 iki aukščiausios $ 0.00170802 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SIRE kaina yra $ 1.36, o žemiausia – $ 0.00154272.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SIRE per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė SIRE rinkos kapitalizacija yra $ 35.87K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SIRE apyvartoje yra 21.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 35.87K
Šiandienos SIRE kainos pokytis į USD: $ 0.0.
SIRE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0017044674.
SIRE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0017038087.
SIRE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.40665997395363355.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0.0
|0.00%
|30 dienų
|$ -0.0017044674
|-99.79%
|60 dienų
|$ -0.0017038087
|-99.75%
|90 dienų
|$ -0.40665997395363355
|-99.58%
SIRE is the world's first agentic DeFAI on-chain sports-betting hedge fund, powered by Bittensor Subnet 44. SIRE transforms sports intelligence into deployable edge through a self-learning quantitative engine that finds market inefficiencies and routes them into two core products: αVault – On-chain vaults where anyone can deposit USDC to run fully automated betting strategies and earn uncorrelated yield. αLink – A token-gated LLM terminal giving holders direct access to model outputs, mispricing alerts, and risk-adjusted strategies they can execute themselves. SIRE makes institutional-grade sports intelligence permissionless, automated, and accessible to everyone. It aligns users, stakers and the protocol in a self-sustaining flywheel where performance fees and buybacks turn execution into network value. SIRE turns every match into a yield opportunity. No quant background required. SIRE taps into Bittensor Subnet 44 through the Score Vision Layer, also known as the Optic Nerve of AI. Subnet 44 transforms video into quantifiable data at a massive scale, enabling AI to understand visual information.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos SIRE (SIRE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SIRE (SIRE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SIRE prognozes.
Peržiūrėkite SIRE kainos prognozę dabar!
Supratimas apie SIRE (SIRE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SIREišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
|09-10 02:28:00
|Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.