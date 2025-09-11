Daugiau apie SIRE

SIRE Kainos informacija

SIRE Baltoji knyga

SIRE Oficiali svetainė

SIRE Tokenomika

SIRE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SIRE logotipas

SIRE kaina (SIRE)

Neįtraukta į sąrašą

1 SIRE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00170802
$0.00170802$0.00170802
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
SIRE (SIRE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:57:22(UTC+8)

SIRE (SIRE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00170802
$ 0.00170802$ 0.00170802
24 val. žemiausia
$ 0.00170802
$ 0.00170802$ 0.00170802
24 val. aukščiausia

$ 0.00170802
$ 0.00170802$ 0.00170802

$ 0.00170802
$ 0.00170802$ 0.00170802

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 0.00154272
$ 0.00154272$ 0.00154272

0.00%

0.00%

-10.36%

-10.36%

SIRE (SIRE) realiojo laiko kaina yra $0.00170802. Per pastarąsias 24 valandas SIRE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00170802 iki aukščiausios $ 0.00170802 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SIRE kaina yra $ 1.36, o žemiausia – $ 0.00154272.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SIRE per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SIRE (SIRE) rinkos informacija

$ 35.87K
$ 35.87K$ 35.87K

--
----

$ 35.87K
$ 35.87K$ 35.87K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Dabartinė SIRE rinkos kapitalizacija yra $ 35.87K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SIRE apyvartoje yra 21.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 35.87K

SIRE (SIRE) kainos istorija USD

Šiandienos SIRE kainos pokytis į USD: $ 0.0.
SIRE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0017044674.
SIRE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0017038087.
SIRE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.40665997395363355.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0.00.00%
30 dienų$ -0.0017044674-99.79%
60 dienų$ -0.0017038087-99.75%
90 dienų$ -0.40665997395363355-99.58%

Kas yra SIRE (SIRE)

SIRE is the world's first agentic DeFAI on-chain sports-betting hedge fund, powered by Bittensor Subnet 44. SIRE transforms sports intelligence into deployable edge through a self-learning quantitative engine that finds market inefficiencies and routes them into two core products: αVault – On-chain vaults where anyone can deposit USDC to run fully automated betting strategies and earn uncorrelated yield. αLink – A token-gated LLM terminal giving holders direct access to model outputs, mispricing alerts, and risk-adjusted strategies they can execute themselves. SIRE makes institutional-grade sports intelligence permissionless, automated, and accessible to everyone. It aligns users, stakers and the protocol in a self-sustaining flywheel where performance fees and buybacks turn execution into network value. SIRE turns every match into a yield opportunity. No quant background required. SIRE taps into Bittensor Subnet 44 through the Score Vision Layer, also known as the Optic Nerve of AI. Subnet 44 transforms video into quantifiable data at a massive scale, enabling AI to understand visual information.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

SIRE (SIRE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

SIRE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SIRE (SIRE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SIRE (SIRE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SIRE prognozes.

Peržiūrėkite SIRE kainos prognozę dabar!

SIRE į vietos valiutas

SIRE (SIRE) Tokenomika

Supratimas apie SIRE (SIRE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SIREišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SIRE (SIRE)

Kiek SIRE(SIRE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SIRE kaina USD valiuta yra 0.00170802USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SIRE į USD kaina?
Dabartinė SIRE kaina USD valiuta yra $ 0.00170802. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SIRE rinkos kapitalizacija?
SIRE rinkos kapitalizacija yra $ 35.87KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SIRE apyvartoje?
SIRE apyvartoje yra 21.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SIRE kaina?
SIRE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.36USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SIRE kaina?
SIRE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00154272USD.
Kokia yra SIRE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SIRE yra --USD.
Ar SIRE kaina šiais metais kils?
SIRE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SIRE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:57:22(UTC+8)

SIRE (SIRE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.