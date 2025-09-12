Daugiau apie DWB

DWB Kainos informacija

DWB Oficiali svetainė

DWB Tokenomika

DWB Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

DragonWifBeard logotipas

DragonWifBeard kaina (DWB)

Neįtraukta į sąrašą

1 DWB į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+3.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
DragonWifBeard (DWB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:37:03(UTC+8)

DragonWifBeard (DWB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0013331
$ 0.0013331$ 0.0013331

$ 0
$ 0$ 0

--

+3.76%

+11.69%

+11.69%

DragonWifBeard (DWB) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DWB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DWB kaina yra $ 0.0013331, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DWB per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +3.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DragonWifBeard (DWB) rinkos informacija

$ 13.13K
$ 13.13K$ 13.13K

--
----

$ 13.13K
$ 13.13K$ 13.13K

999.22M
999.22M 999.22M

999,219,637.130666
999,219,637.130666 999,219,637.130666

Dabartinė DragonWifBeard rinkos kapitalizacija yra $ 13.13K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DWB apyvartoje yra 999.22M vienetų, o bendras kiekis siekia 999219637.130666. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.13K

DragonWifBeard (DWB) kainos istorija USD

Šiandienos DragonWifBeard kainos pokytis į USD: $ 0.
DragonWifBeard 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DragonWifBeard 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DragonWifBeard 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.76%
30 dienų$ 0+14.62%
60 dienų$ 0+25.10%
90 dienų$ 0--

Kas yra DragonWifBeard (DWB)

Meet DragonWifBeard: The world's first AI-powered pet dragon! More Than Just Scales: DragonWifBeard is a real-life bearded dragon revolutionizing the pet experience. He's not just any reptile – he's equipped with cutting-edge Eliza AI agent, giving him a unique personality and the ability to interact with his environment in unprecedented ways. The Future of Companionship: This groundbreaking project merges the love for pets with the limitless possibilities of AI. Witness the dawn of a new era in companionship with DragonWithBeard.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

DragonWifBeard (DWB) išteklius

Oficiali svetainė

DragonWifBeard kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DragonWifBeard (DWB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DragonWifBeard (DWB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DragonWifBeard prognozes.

Peržiūrėkite DragonWifBeard kainos prognozę dabar!

DWB į vietos valiutas

DragonWifBeard (DWB) Tokenomika

Supratimas apie DragonWifBeard (DWB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DWBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DragonWifBeard (DWB)

Kiek DragonWifBeard(DWB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DWB kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DWB į USD kaina?
Dabartinė DWB kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DragonWifBeard rinkos kapitalizacija?
DWB rinkos kapitalizacija yra $ 13.13KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DWB apyvartoje?
DWB apyvartoje yra 999.22MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DWB kaina?
DWB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0013331USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DWB kaina?
DWB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DWB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DWB yra --USD.
Ar DWB kaina šiais metais kils?
DWB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DWB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:37:03(UTC+8)

DragonWifBeard (DWB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.