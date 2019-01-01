Dragon Crypto Aurum (DCAU) Tokenomika

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieDragon Crypto Aurum (DCAU), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Informacija

Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain.

For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/

Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings.

DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit:

https://aurumdraconis.dragoncrypto.io

https://tinydragon.games/

DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms.

Oficiali svetainė:
https://dragoncrypto.io/

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Dragon Crypto Aurum (DCAU) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 137.92K
Bendra pasiūla:
$ 154.13K
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 151.70K
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 140.13K
Visų laikų rekordas:
$ 177.5
Visų laikų minimumas:
$ 0.62809
Dabartinė kaina:
$ 0.909135
Dragon Crypto Aurum (DCAU) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Dragon Crypto Aurum (DCAU) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DCAU tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek DCAU tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate DCAU tokenomiką, galite peržiūrėti DCAU tokeno kainą realiuoju laiku!

DCAU kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda DCAU? Mūsų DCAU kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.