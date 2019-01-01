Dragon Coin ($DGN) Tokenomika
Dragon Coin ($DGN) Informacija
Dragon Token is the native staking and governance token of Dungeon Chain, serving as the backbone of the ecosystem. Its primary roles include staking, where users stake Dragon Tokens to secure the network, enhance its functionality, and earn rewards in return; governance, granting token holders voting rights to influence key decisions such as game onboarding, protocol updates, and community-driven initiatives; and ecosystem growth, facilitating transactions, incentivizing developers, and promoting the creation of new interchain games. Dragon Token ensures a decentralized, fair, and community-driven ecosystem, fostering the evolution of blockchain-based gaming. It plays a crucial role in driving the growth of Dungeon Chain by empowering both developers and players to participate actively in the ecosystem's governance and success.
Dungeon Chain is a groundbreaking, permissioned blockchain designed specifically for interchain gaming. Launched as the first permissionless ICS (Interchain Security) chain, Dungeon Chain empowers developers and players to participate in a seamless gaming ecosystem that bridges multiple blockchains. By leveraging ICS technology, it ensures robust security, scalability, and interoperability across gaming projects. Dungeon Chain features an interchain gaming platform that allows games to interact across multiple blockchains, enabling shared assets, gameplay mechanics, and player data. It is permissioned yet inclusive, offering a streamlined, transparent process for developers to onboard games while maintaining quality and security. With high transaction throughput and low latency, it provides scalability for gamers, ensuring a smooth experience even during peak usage. Additionally, its developer-friendly ecosystem includes tools, SDKs, and documentation to facilitate the creation and integration of games into the platform. Dungeon Chain's vision is to redefine how games interact with blockchain technology by creating a secure, scalable, and specialized environment for interchain games, unlocking new possibilities for player ownership, collaboration, and innovation in gaming.
Dragon Coin ($DGN) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Dragon Coin ($DGN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Dragon Coin ($DGN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Dragon Coin ($DGN) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $DGN tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek $DGN tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate $DGN tokenomiką, galite peržiūrėti $DGN tokeno kainą realiuoju laiku!
$DGN kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda $DGN? Mūsų $DGN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.