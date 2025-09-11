Dopex Rebate kaina (RDPX)
--
+0.12%
+0.43%
+0.43%
Dopex Rebate (RDPX) realiojo laiko kaina yra $2. Per pastarąsias 24 valandas RDPX svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.99 iki aukščiausios $ 2.02 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RDPX kaina yra $ 315.58, o žemiausia – $ 0.308974.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RDPX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Dopex Rebate rinkos kapitalizacija yra $ 2.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RDPX apyvartoje yra 1.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 2101201.71. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.20M
Šiandienos Dopex Rebate kainos pokytis į USD: $ +0.00246387.
Dopex Rebate 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0695026000.
Dopex Rebate 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1598026000.
Dopex Rebate 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00246387
|+0.12%
|30 dienų
|$ -0.0695026000
|-3.47%
|60 dienų
|$ +0.1598026000
|+7.99%
|90 dienų
|$ 0
|--
rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. 1. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. 2. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. 3. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. 4. Fee accrual can be boosted via staking rDPX.
Supratimas apie Dopex Rebate (RDPX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RDPXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.