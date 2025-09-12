Daugiau apie DOOG

DooggieCoin logotipas

DooggieCoin kaina (DOOG)

Neįtraukta į sąrašą

1 DOOG į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.50%1D
mexc
USD
DooggieCoin (DOOG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:31:00(UTC+8)

DooggieCoin (DOOG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+0.50%

+2.72%

+2.72%

DooggieCoin (DOOG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DOOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOOG kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOOG per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DooggieCoin (DOOG) rinkos informacija

$ 70.66K
$ 70.66K$ 70.66K

--
----

$ 70.66K
$ 70.66K$ 70.66K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Dabartinė DooggieCoin rinkos kapitalizacija yra $ 70.66K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DOOG apyvartoje yra 100.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 99999999999.99998. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 70.66K

DooggieCoin (DOOG) kainos istorija USD

Šiandienos DooggieCoin kainos pokytis į USD: $ 0.
DooggieCoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DooggieCoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DooggieCoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.50%
30 dienų$ 0-8.58%
60 dienų$ 0+34.54%
90 dienų$ 0--

Kas yra DooggieCoin (DOOG)

DooggieCoin is the official memecoin for the Dooggies project. It was fairly launched on the 4th birthday of Dooggies with the Bankr bot on Base. Dooggies is originally an NFT community on Ethereum that has expanded with NFT collections on Doge and Base, and now a memecoin on Base. This token is for Dooggies collectors, enthusiasts, and supporters of the project who come together to chat, meme, and have fun.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

DooggieCoin (DOOG) išteklius

Oficiali svetainė

DooggieCoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DooggieCoin (DOOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DooggieCoin (DOOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DooggieCoin prognozes.

Peržiūrėkite DooggieCoin kainos prognozę dabar!

DOOG į vietos valiutas

DooggieCoin (DOOG) Tokenomika

Supratimas apie DooggieCoin (DOOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DooggieCoin (DOOG)

Kiek DooggieCoin(DOOG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOOG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOOG į USD kaina?
Dabartinė DOOG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DooggieCoin rinkos kapitalizacija?
DOOG rinkos kapitalizacija yra $ 70.66KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOOG apyvartoje?
DOOG apyvartoje yra 100.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOOG kaina?
DOOG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOOG kaina?
DOOG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DOOG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOOG yra --USD.
Ar DOOG kaina šiais metais kils?
DOOG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOOG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:31:00(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.