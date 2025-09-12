Daugiau apie DTC

Donald Toad Coin logotipas

Donald Toad Coin kaina (DTC)

Neįtraukta į sąrašą

1 DTC į USD – tiesioginė kaina:

$0.0032394
$0.0032394
0.00%1D
Donald Toad Coin (DTC) kainos grafikas realiu laiku
Donald Toad Coin (DTC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.09%

-0.01%

+25.72%

+25.72%

Donald Toad Coin (DTC) realiojo laiko kaina yra $0.00323952. Per pastarąsias 24 valandas DTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00322942 iki aukščiausios $ 0.00324879 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DTC kaina yra $ 0.00488496, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DTC per pastarąją valandą pasikeitė -0.09%, per 24 valandas – -0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +25.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Donald Toad Coin (DTC) rinkos informacija

$ 223.52K
$ 223.52K

--
----

$ 223.52K
$ 223.52K

69.00M
69.00M

68,999,681.80902354
68,999,681.80902354

Dabartinė Donald Toad Coin rinkos kapitalizacija yra $ 223.52K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DTC apyvartoje yra 69.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 68999681.80902354. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 223.52K

Donald Toad Coin (DTC) kainos istorija USD

Šiandienos Donald Toad Coin kainos pokytis į USD: $ 0.
Donald Toad Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004560366.
Donald Toad Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0029232670.
Donald Toad Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00160130195114004.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.01%
30 dienų$ +0.0004560366+14.08%
60 dienų$ +0.0029232670+90.24%
90 dienų$ +0.00160130195114004+97.75%

Kas yra Donald Toad Coin (DTC)

Donald Toad Coin (DTC): Make Your Bags Great Again! 🐸💰 Welcome to the wild world of Donald Toad Coin ($DTC), where we fight the good fight on the swampy battlefield of Linea! This meme coin isn’t just a token; it’s a rallying cry. Donald Toad's mission is simple: Fight with like-minded degens to Make Your Bags Great Again! No false promises, just one toad leading the way through the marshy underbelly of crypto, one hop at a time.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Donald Toad Coin (DTC) išteklius

Oficiali svetainė

Donald Toad Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Donald Toad Coin (DTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Donald Toad Coin (DTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Donald Toad Coin prognozes.

Peržiūrėkite Donald Toad Coin kainos prognozę dabar!

DTC į vietos valiutas

Donald Toad Coin (DTC) Tokenomika

Supratimas apie Donald Toad Coin (DTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Donald Toad Coin (DTC)

Kiek Donald Toad Coin(DTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DTC kaina USD valiuta yra 0.00323952USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DTC į USD kaina?
Dabartinė DTC kaina USD valiuta yra $ 0.00323952. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Donald Toad Coin rinkos kapitalizacija?
DTC rinkos kapitalizacija yra $ 223.52KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DTC apyvartoje?
DTC apyvartoje yra 69.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DTC kaina?
DTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00488496USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DTC kaina?
DTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DTC yra --USD.
Ar DTC kaina šiais metais kils?
DTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.