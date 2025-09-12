Donald Toad Coin kaina (DTC)
-0.09%
-0.01%
+25.72%
+25.72%
Donald Toad Coin (DTC) realiojo laiko kaina yra $0.00323952. Per pastarąsias 24 valandas DTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00322942 iki aukščiausios $ 0.00324879 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DTC kaina yra $ 0.00488496, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DTC per pastarąją valandą pasikeitė -0.09%, per 24 valandas – -0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +25.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Donald Toad Coin rinkos kapitalizacija yra $ 223.52K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DTC apyvartoje yra 69.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 68999681.80902354. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 223.52K
Šiandienos Donald Toad Coin kainos pokytis į USD: $ 0.
Donald Toad Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004560366.
Donald Toad Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0029232670.
Donald Toad Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00160130195114004.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.01%
|30 dienų
|$ +0.0004560366
|+14.08%
|60 dienų
|$ +0.0029232670
|+90.24%
|90 dienų
|$ +0.00160130195114004
|+97.75%
Donald Toad Coin (DTC): Make Your Bags Great Again! 🐸💰 Welcome to the wild world of Donald Toad Coin ($DTC), where we fight the good fight on the swampy battlefield of Linea! This meme coin isn’t just a token; it’s a rallying cry. Donald Toad's mission is simple: Fight with like-minded degens to Make Your Bags Great Again! No false promises, just one toad leading the way through the marshy underbelly of crypto, one hop at a time.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.