Don PepeX (PEPEX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieDon PepeX (PEPEX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Don PepeX (PEPEX) Informacija

Don PepeX is a cryptocurrency project deployed on the Base blockchain. It is centered around an autonomous AI financial agent that generates real-time crypto and stock market intelligence. The agent, operating under the name Don PepeX, publishes insights, risk assessments, and trend analyses across digital assets, making financial data more accessible and engaging for retail investors. The token is designed to facilitate interaction with the AI agent and to power its content delivery, including premium analytics, gated reports, and promotional collaborations. Don PepeX combines memetic branding with financial utility, using humor and cultural relevance to enhance education and engagement in decentralized finance.

Oficiali svetainė:
https://satoshismindaiagent.wegic.app/
Baltoji knyga:
https://www.dropbox.com/scl/fi/buai77wh6q92as0voifcp/The-Don-PepeX-Whitepaper.pdf?rlkey=k1dn5ubvs4q7395hv3cbnmxte&st=t3q71zyk&dl=0

Don PepeX (PEPEX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Don PepeX (PEPEX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 68.80K
$ 68.80K
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 540.35M
$ 540.35M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 127.32K
$ 127.32K
Visų laikų rekordas:
$ 0
$ 0
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00012732
$ 0.00012732

Don PepeX (PEPEX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Don PepeX (PEPEX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PEPEX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PEPEX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PEPEX tokenomiką, galite peržiūrėti PEPEX tokeno kainą realiuoju laiku!

PEPEX kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda PEPEX? Mūsų PEPEX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.