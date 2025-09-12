Daugiau apie PEPEX

Don PepeX logotipas

Don PepeX kaina (PEPEX)

Neįtraukta į sąrašą

1 PEPEX į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001095
$0.0001095$0.0001095
+1.50%1D
USD
Don PepeX (PEPEX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:15:24(UTC+8)

Don PepeX (PEPEX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.38%

+1.36%

+10.03%

+10.03%

Don PepeX (PEPEX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PEPEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEPEX kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEPEX per pastarąją valandą pasikeitė -0.38%, per 24 valandas – +1.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Don PepeX (PEPEX) rinkos informacija

$ 59.17K
$ 59.17K$ 59.17K

--
----

$ 109.50K
$ 109.50K$ 109.50K

540.35M
540.35M 540.35M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Don PepeX rinkos kapitalizacija yra $ 59.17K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PEPEX apyvartoje yra 540.35M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 109.50K

Don PepeX (PEPEX) kainos istorija USD

Šiandienos Don PepeX kainos pokytis į USD: $ 0.
Don PepeX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Don PepeX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Don PepeX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.36%
30 dienų$ 0-45.29%
60 dienų$ 0-29.36%
90 dienų$ 0--

Kas yra Don PepeX (PEPEX)

Don PepeX is a cryptocurrency project deployed on the Base blockchain. It is centered around an autonomous AI financial agent that generates real-time crypto and stock market intelligence. The agent, operating under the name Don PepeX, publishes insights, risk assessments, and trend analyses across digital assets, making financial data more accessible and engaging for retail investors. The token is designed to facilitate interaction with the AI agent and to power its content delivery, including premium analytics, gated reports, and promotional collaborations. Don PepeX combines memetic branding with financial utility, using humor and cultural relevance to enhance education and engagement in decentralized finance.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Don PepeX (PEPEX) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Don PepeX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Don PepeX (PEPEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Don PepeX (PEPEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Don PepeX prognozes.

Peržiūrėkite Don PepeX kainos prognozę dabar!

PEPEX į vietos valiutas

Don PepeX (PEPEX) Tokenomika

Supratimas apie Don PepeX (PEPEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PEPEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Don PepeX (PEPEX)

Kiek Don PepeX(PEPEX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PEPEX kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PEPEX į USD kaina?
Dabartinė PEPEX kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Don PepeX rinkos kapitalizacija?
PEPEX rinkos kapitalizacija yra $ 59.17KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PEPEX apyvartoje?
PEPEX apyvartoje yra 540.35MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PEPEX kaina?
PEPEX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PEPEX kaina?
PEPEX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PEPEX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PEPEX yra --USD.
Ar PEPEX kaina šiais metais kils?
PEPEX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PEPEX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:15:24(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.