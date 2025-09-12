Daugiau apie DOJO

Dojo token kaina (DOJO)

Neįtraukta į sąrašą

1 DOJO į USD – tiesioginė kaina:

+1.90%1D
mexc
Dojo token (DOJO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:15:08(UTC+8)

Dojo token (DOJO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.22%

+1.96%

+6.04%

+6.04%

Dojo token (DOJO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DOJO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOJO kaina yra $ 5.48, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOJO per pastarąją valandą pasikeitė +0.22%, per 24 valandas – +1.96%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dojo token (DOJO) rinkos informacija

Dabartinė Dojo token rinkos kapitalizacija yra $ 494.08K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DOJO apyvartoje yra 637.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 800000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 620.51K

Dojo token (DOJO) kainos istorija USD

Šiandienos Dojo token kainos pokytis į USD: $ 0.
Dojo token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dojo token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dojo token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.96%
30 dienų$ 0-6.32%
60 dienų$ 0-33.66%
90 dienų$ 0--

Kas yra Dojo token (DOJO)

DojoSwap is a Uniswap-inspired automated market-maker (AMM) protocol implemented with smart contracts on the Injective blockchain.

Dojo token (DOJO) išteklius

Dojo token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dojo token (DOJO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dojo token (DOJO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dojo token prognozes.

Dojo token (DOJO) Tokenomika

Supratimas apie Dojo token (DOJO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOJOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dojo token (DOJO)

Kiek Dojo token(DOJO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOJO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOJO į USD kaina?
Dabartinė DOJO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dojo token rinkos kapitalizacija?
DOJO rinkos kapitalizacija yra $ 494.08KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOJO apyvartoje?
DOJO apyvartoje yra 637.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOJO kaina?
DOJO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.48USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOJO kaina?
DOJO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DOJO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOJO yra --USD.
Ar DOJO kaina šiais metais kils?
DOJO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOJO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.