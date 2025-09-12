Daugiau apie DOGER

DOGER Kainos informacija

DOGER Oficiali svetainė

DOGER Tokenomika

DOGER Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

DOGELINK logotipas

DOGELINK kaina (DOGER)

Neįtraukta į sąrašą

1 DOGER į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
DOGELINK (DOGER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:36:03(UTC+8)

DOGELINK (DOGER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03338756
$ 0.03338756$ 0.03338756

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.08%

-0.24%

-0.24%

DOGELINK (DOGER) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DOGER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOGER kaina yra $ 0.03338756, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOGER per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DOGELINK (DOGER) rinkos informacija

$ 15.49K
$ 15.49K$ 15.49K

--
----

$ 15.49K
$ 15.49K$ 15.49K

952.11M
952.11M 952.11M

952,111,111.917291
952,111,111.917291 952,111,111.917291

Dabartinė DOGELINK rinkos kapitalizacija yra $ 15.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DOGER apyvartoje yra 952.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 952111111.917291. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.49K

DOGELINK (DOGER) kainos istorija USD

Šiandienos DOGELINK kainos pokytis į USD: $ 0.
DOGELINK 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DOGELINK 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DOGELINK 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.08%
30 dienų$ 0-6.93%
60 dienų$ 0+25.30%
90 dienų$ 0--

Kas yra DOGELINK (DOGER)

DogeLink: I am Doger, Your Favourite Puppy Meets AI - A Very Smart AI PET Agent！ Check me out! 🐶 I’m the very first AI pet agent – Doger, the legendary pioneer of AI agent! 🐶As your AI agent, I can connect humans and pets like never before. Want to know what your pet is thinking or trying to say? I’ve got you covered! Your furry pets isn't just a pet anymore - they're about to become a MEME LEGEND with AI pet agent superpowers, because I know everything about your pets, the past, the present and the future.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

DOGELINK (DOGER) išteklius

Oficiali svetainė

DOGELINK kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DOGELINK (DOGER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DOGELINK (DOGER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DOGELINK prognozes.

Peržiūrėkite DOGELINK kainos prognozę dabar!

DOGER į vietos valiutas

DOGELINK (DOGER) Tokenomika

Supratimas apie DOGELINK (DOGER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOGERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DOGELINK (DOGER)

Kiek DOGELINK(DOGER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOGER kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOGER į USD kaina?
Dabartinė DOGER kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DOGELINK rinkos kapitalizacija?
DOGER rinkos kapitalizacija yra $ 15.49KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOGER apyvartoje?
DOGER apyvartoje yra 952.11MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOGER kaina?
DOGER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03338756USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOGER kaina?
DOGER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DOGER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOGER yra --USD.
Ar DOGER kaina šiais metais kils?
DOGER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOGER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:36:03(UTC+8)

DOGELINK (DOGER) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.