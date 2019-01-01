dogecast (DOGECAST) Tokenomika
dogecast (DOGECAST) Informacija
Dogecast is a token inspired by Elon Musk and Vivek Ramaswamy's weekly podcast committed to government transparency, apart of, the Department Of Government Efficiency, "DOGE" in the USA.
Dogecast stands as a symbol of innovation and change in both the crypto space and public administration.
Vivek Ramaswamy has said 2 times that they will call it Dogecast on his X account, and Elon Confirmed that they will do it weekly on his X account. Vivek liked our tweet asking about Dogecast.
dogecast (DOGECAST) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius dogecast (DOGECAST) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
dogecast (DOGECAST) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti dogecast (DOGECAST) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DOGECAST tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek DOGECAST tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate DOGECAST tokenomiką, galite peržiūrėti DOGECAST tokeno kainą realiuoju laiku!
DOGECAST kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda DOGECAST? Mūsų DOGECAST kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.