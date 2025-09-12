Daugiau apie DOGEC

DOGEC Kainos informacija

DOGEC Oficiali svetainė

DOGEC Tokenomika

DOGEC Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

DogeCash logotipas

DogeCash kaina (DOGEC)

Neįtraukta į sąrašą

1 DOGEC į USD – tiesioginė kaina:

$0.00126484
$0.00126484$0.00126484
-26.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
DogeCash (DOGEC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:03:26(UTC+8)

DogeCash (DOGEC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00123432
$ 0.00123432$ 0.00123432
24 val. žemiausia
$ 0.00171657
$ 0.00171657$ 0.00171657
24 val. aukščiausia

$ 0.00123432
$ 0.00123432$ 0.00123432

$ 0.00171657
$ 0.00171657$ 0.00171657

$ 4.19
$ 4.19$ 4.19

$ 0
$ 0$ 0

--

-26.21%

+25.05%

+25.05%

DogeCash (DOGEC) realiojo laiko kaina yra $0.00126484. Per pastarąsias 24 valandas DOGEC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00123432 iki aukščiausios $ 0.00171657 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOGEC kaina yra $ 4.19, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOGEC per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -26.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +25.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DogeCash (DOGEC) rinkos informacija

$ 23.82K
$ 23.82K$ 23.82K

--
----

$ 26.56K
$ 26.56K$ 26.56K

18.83M
18.83M 18.83M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Dabartinė DogeCash rinkos kapitalizacija yra $ 23.82K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DOGEC apyvartoje yra 18.83M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.56K

DogeCash (DOGEC) kainos istorija USD

Šiandienos DogeCash kainos pokytis į USD: $ -0.000449462165511141.
DogeCash 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004231388.
DogeCash 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000520422.
DogeCash 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007701606978705963.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000449462165511141-26.21%
30 dienų$ -0.0004231388-33.45%
60 dienų$ -0.0000520422-4.11%
90 dienų$ -0.0007701606978705963-37.84%

Kas yra DogeCash (DOGEC)

DogeCash (DOGEC) is a transparent, community-governed cryptocurrency aimed at preserving what makes DogeCoin unique while offering an alternative way to get involved. This is done through the creation of DogeNodes, utilization of Proof of Stake, and active governance.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

DogeCash (DOGEC) išteklius

Oficiali svetainė

DogeCash kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DogeCash (DOGEC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DogeCash (DOGEC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DogeCash prognozes.

Peržiūrėkite DogeCash kainos prognozę dabar!

DOGEC į vietos valiutas

DogeCash (DOGEC) Tokenomika

Supratimas apie DogeCash (DOGEC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOGECišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DogeCash (DOGEC)

Kiek DogeCash(DOGEC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOGEC kaina USD valiuta yra 0.00126484USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOGEC į USD kaina?
Dabartinė DOGEC kaina USD valiuta yra $ 0.00126484. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DogeCash rinkos kapitalizacija?
DOGEC rinkos kapitalizacija yra $ 23.82KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOGEC apyvartoje?
DOGEC apyvartoje yra 18.83MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOGEC kaina?
DOGEC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.19USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOGEC kaina?
DOGEC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DOGEC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOGEC yra --USD.
Ar DOGEC kaina šiais metais kils?
DOGEC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOGEC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:03:26(UTC+8)

DogeCash (DOGEC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.