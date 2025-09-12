Daugiau apie CAESAR

Doge2 logotipas

Doge2 kaina (CAESAR)

Neįtraukta į sąrašą

1 CAESAR į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Doge2 (CAESAR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:35:46(UTC+8)

Doge2 (CAESAR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00081454
$ 0.00081454$ 0.00081454

$ 0.00000413
$ 0.00000413$ 0.00000413

--

--

+1.55%

+1.55%

Doge2 (CAESAR) realiojo laiko kaina yra $0.00000727. Per pastarąsias 24 valandas CAESAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CAESAR kaina yra $ 0.00081454, o žemiausia – $ 0.00000413.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CAESAR per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +1.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Doge2 (CAESAR) rinkos informacija

$ 7.27K
$ 7.27K$ 7.27K

--
----

$ 7.27K
$ 7.27K$ 7.27K

999.59M
999.59M 999.59M

999,589,471.224452
999,589,471.224452 999,589,471.224452

Dabartinė Doge2 rinkos kapitalizacija yra $ 7.27K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CAESAR apyvartoje yra 999.59M vienetų, o bendras kiekis siekia 999589471.224452. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.27K

Doge2 (CAESAR) kainos istorija USD

Šiandienos Doge2 kainos pokytis į USD: $ 0.
Doge2 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000012359.
Doge2 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000022265.
Doge2 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0000012359+17.00%
60 dienų$ +0.0000022265+30.63%
90 dienų$ 0--

Kas yra Doge2 (CAESAR)

WHAT IS DOGE2? Doge 2 ($CAESER) is a fast, community-driven token on Solana, combining meme culture with financial innovation. With low fees, quick transfers, and a strong community, $CAESER is here to bring the playful energy of internet memes to the crypto space. ABOUT DOGE2 $CAESER, or Doge 2, is a memecoin on the Solana blockchain inspired by Caesar, the Shiba Inu whose viral 2020 photo earned him the title "Doge2." Now, Doge 2 has become a unique cryptocurrency, embodying the spirit of fun and community that memecoins represent. Joining Doge 2 on Solana is easy! Whether you're a crypto enthusiast or just love internet culture, $CAESER offers an exciting way to be part of a community driven by humor, nostalgia, and the power of blockchain.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Doge2 (CAESAR) išteklius

Oficiali svetainė

Doge2 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Doge2 (CAESAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Doge2 (CAESAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Doge2 prognozes.

Peržiūrėkite Doge2 kainos prognozę dabar!

CAESAR į vietos valiutas

Doge2 (CAESAR) Tokenomika

Supratimas apie Doge2 (CAESAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CAESARišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Doge2 (CAESAR)

Kiek Doge2(CAESAR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CAESAR kaina USD valiuta yra 0.00000727USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CAESAR į USD kaina?
Dabartinė CAESAR kaina USD valiuta yra $ 0.00000727. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Doge2 rinkos kapitalizacija?
CAESAR rinkos kapitalizacija yra $ 7.27KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CAESAR apyvartoje?
CAESAR apyvartoje yra 999.59MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CAESAR kaina?
CAESAR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00081454USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CAESAR kaina?
CAESAR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000413USD.
Kokia yra CAESAR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CAESAR yra --USD.
Ar CAESAR kaina šiais metais kils?
CAESAR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CAESAR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.