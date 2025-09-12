Daugiau apie SDOGE

DOGE on Solana kaina (SDOGE)

Neįtraukta į sąrašą

1 SDOGE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.50%1D
USD
DOGE on Solana (SDOGE) kainos grafikas realiu laiku
DOGE on Solana (SDOGE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00674568
$ 0.00674568$ 0.00674568

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

+1.56%

+9.16%

+9.16%

DOGE on Solana (SDOGE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SDOGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SDOGE kaina yra $ 0.00674568, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SDOGE per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +1.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DOGE on Solana (SDOGE) rinkos informacija

$ 79.35K
$ 79.35K$ 79.35K

--
----

$ 79.35K
$ 79.35K$ 79.35K

821.84M
821.84M 821.84M

821,836,633.622529
821,836,633.622529 821,836,633.622529

Dabartinė DOGE on Solana rinkos kapitalizacija yra $ 79.35K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SDOGE apyvartoje yra 821.84M vienetų, o bendras kiekis siekia 821836633.622529. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 79.35K

DOGE on Solana (SDOGE) kainos istorija USD

Šiandienos DOGE on Solana kainos pokytis į USD: $ 0.
DOGE on Solana 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DOGE on Solana 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DOGE on Solana 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.56%
30 dienų$ 0+11.91%
60 dienų$ 0-3.38%
90 dienų$ 0--

Kas yra DOGE on Solana (SDOGE)

"Doge on Solana" brings the ultimate meme coin vibes to the Solana blockchain, where speed and low fees are king. We're talking lightning-fast transactions, almost zero gas, and all the chaotic, fun Doge energy you love—now supercharged on a next-gen platform. Forget the old Proof of Work grind; Solana’s where it's at. It’s Doge, but faster, smoother, and way more eco-friendly. The meme economy just leveled up, and "Doge on Solana" is here to take you for a wild ride. Get ready to YOLO with quicker payments, dApps, and all the degenerate glory, now on Solana!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

DOGE on Solana (SDOGE) išteklius

Oficiali svetainė

DOGE on Solana kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DOGE on Solana (SDOGE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DOGE on Solana (SDOGE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DOGE on Solana prognozes.

Peržiūrėkite DOGE on Solana kainos prognozę dabar!

SDOGE į vietos valiutas

DOGE on Solana (SDOGE) Tokenomika

Supratimas apie DOGE on Solana (SDOGE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SDOGEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DOGE on Solana (SDOGE)

Kiek DOGE on Solana(SDOGE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SDOGE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SDOGE į USD kaina?
Dabartinė SDOGE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DOGE on Solana rinkos kapitalizacija?
SDOGE rinkos kapitalizacija yra $ 79.35KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SDOGE apyvartoje?
SDOGE apyvartoje yra 821.84MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SDOGE kaina?
SDOGE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00674568USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SDOGE kaina?
SDOGE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SDOGE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SDOGE yra --USD.
Ar SDOGE kaina šiais metais kils?
SDOGE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SDOGE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.