Daugiau apie DINU

DINU Kainos informacija

DINU Oficiali svetainė

DINU Tokenomika

DINU Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Doge Inu logotipas

Doge Inu kaina (DINU)

Neįtraukta į sąrašą

1 DINU į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Doge Inu (DINU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:14:06(UTC+8)

Doge Inu (DINU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+11.49%

+11.49%

Doge Inu (DINU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DINU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DINU kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DINU per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +11.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Doge Inu (DINU) rinkos informacija

$ 159.34K
$ 159.34K$ 159.34K

--
----

$ 159.34K
$ 159.34K$ 159.34K

498.16T
498.16T 498.16T

498,158,145,018,279.56
498,158,145,018,279.56 498,158,145,018,279.56

Dabartinė Doge Inu rinkos kapitalizacija yra $ 159.34K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DINU apyvartoje yra 498.16T vienetų, o bendras kiekis siekia 498158145018279.56. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 159.34K

Doge Inu (DINU) kainos istorija USD

Šiandienos Doge Inu kainos pokytis į USD: $ 0.
Doge Inu 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Doge Inu 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Doge Inu 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+2.18%
60 dienų$ 0+16.09%
90 dienų$ 0--

Kas yra Doge Inu (DINU)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Doge Inu (DINU) išteklius

Oficiali svetainė

Doge Inu kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Doge Inu (DINU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Doge Inu (DINU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Doge Inu prognozes.

Peržiūrėkite Doge Inu kainos prognozę dabar!

DINU į vietos valiutas

Doge Inu (DINU) Tokenomika

Supratimas apie Doge Inu (DINU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DINUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Doge Inu (DINU)

Kiek Doge Inu(DINU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DINU kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DINU į USD kaina?
Dabartinė DINU kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Doge Inu rinkos kapitalizacija?
DINU rinkos kapitalizacija yra $ 159.34KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DINU apyvartoje?
DINU apyvartoje yra 498.16TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DINU kaina?
DINU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DINU kaina?
DINU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DINU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DINU yra --USD.
Ar DINU kaina šiais metais kils?
DINU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DINU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:14:06(UTC+8)

Doge Inu (DINU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.