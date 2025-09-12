dog with egg on head kaina (EGG)
+1.94%
+3.23%
+24.56%
+24.56%
dog with egg on head (EGG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas EGG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EGG kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EGG per pastarąją valandą pasikeitė +1.94%, per 24 valandas – +3.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +24.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė dog with egg on head rinkos kapitalizacija yra $ 12.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EGG apyvartoje yra 998.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 998340902.4352. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.40K
Šiandienos dog with egg on head kainos pokytis į USD: $ 0.
dog with egg on head 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
dog with egg on head 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
dog with egg on head 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+3.23%
|30 dienų
|$ 0
|+27.92%
|60 dienų
|$ 0
|+26.20%
|90 dienų
|$ 0
|--
A dog with an egg on his head, viral on TikTok, has captured the hearts of millions. The video, showcasing the adorable pup balancing an egg atop his head, quickly became a sensation, garnering thousands of views and quickly turning into a trend. The dog, with its irresistible charm and the perfect mix of cuteness and humor, has sparked a growing online community of fans. Viewers from all over the world share their own renditions of pets with eggs on their heads, creating a massive ripple effect across social media platforms. The dog’s fame has led to a surge of creative content, from compilations of different dogs attempting the egg trick to memes and fan art dedicated to the viral star. It has become a symbol of lighthearted fun and joy, with the hashtag #EggHeadChallenge trending as more and more pet owners join in on the craze. The community continues to expand, making the dog with the egg an unforgettable TikTok phenomenon.
