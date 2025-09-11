Dog Wif Nunchucks kaina (NINJA)
Dog Wif Nunchucks (NINJA) realiojo laiko kaina yra $0.00171049. Per pastarąsias 24 valandas NINJA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00170093 iki aukščiausios $ 0.00177922 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NINJA kaina yra $ 0.04119071, o žemiausia – $ 0.00140544.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NINJA per pastarąją valandą pasikeitė +0.30%, per 24 valandas – -3.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Dog Wif Nunchucks rinkos kapitalizacija yra $ 1.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NINJA apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.71M
Šiandienos Dog Wif Nunchucks kainos pokytis į USD: $ 0.
Dog Wif Nunchucks 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003654549.
Dog Wif Nunchucks 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003772090.
Dog Wif Nunchucks 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-3.34%
|30 dienų
|$ -0.0003654549
|-21.36%
|60 dienų
|$ -0.0003772090
|-22.05%
|90 dienų
|$ 0
|--
Introducing $NINJA, the first meme coin on Injective Protocol that brings a touch of humor and playfulness to the world of decentralized finance. Unveiling a unique twist, $NINJA stands out from the crowd with its mascot—a dog armed with nunchucks, capturing the essence of lightheartedness and unpredictability. In the realm of cryptocurrency, where projects often come with complex structures and serious ambitions, $NINJA breaks the mold. With a total supply of 1,000,000,000 NINJA tokens, this meme coin embraces simplicity and a carefree attitude. However, it's not just the tokenomics that set $NINJA apart; it's the absence of several traditional features that makes it truly distinctive. Zero taxes, zero team allocation, zero presale, and zero BS—$NINJA takes a bold stance against the norm. Unlike other projects that may burden users with various fees and allocations, $NINJA is designed to be a straightforward and transparent token. The decision to exclude team allocations and presales ensures that the distribution of NINJA tokens is fair and decentralized from the start. What sets $NINJA apart even further is its lack of a formal team and a planned roadmap. While conventional crypto projects often emphasize the importance of a dedicated team and a clear roadmap to achieve success, $NINJA embraces a more spontaneous and carefree approach. The absence of a roadmap doesn't mean that $NINJA lacks direction; rather, it signifies a commitment to adaptability and unpredictability—traits embodied by the dog wielding nunchucks.
