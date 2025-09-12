Daugiau apie MONKEY

Dog Picasso logotipas

Dog Picasso kaina (MONKEY)

Neįtraukta į sąrašą

1 MONKEY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.00%1D
mexc
USD
Dog Picasso (MONKEY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:35:24(UTC+8)

Dog Picasso (MONKEY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00181911
$ 0.00181911$ 0.00181911

$ 0
$ 0$ 0

+1.27%

+2.00%

+13.33%

+13.33%

Dog Picasso (MONKEY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MONKEY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MONKEY kaina yra $ 0.00181911, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MONKEY per pastarąją valandą pasikeitė +1.27%, per 24 valandas – +2.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dog Picasso (MONKEY) rinkos informacija

$ 14.23K
$ 14.23K$ 14.23K

--
----

$ 14.23K
$ 14.23K$ 14.23K

991.98M
991.98M 991.98M

991,983,249.566057
991,983,249.566057 991,983,249.566057

Dabartinė Dog Picasso rinkos kapitalizacija yra $ 14.23K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MONKEY apyvartoje yra 991.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 991983249.566057. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.23K

Dog Picasso (MONKEY) kainos istorija USD

Šiandienos Dog Picasso kainos pokytis į USD: $ 0.
Dog Picasso 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dog Picasso 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dog Picasso 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.00%
30 dienų$ 0+3.77%
60 dienų$ 0+45.15%
90 dienų$ 0--

Kas yra Dog Picasso (MONKEY)

$MONKEY token is a unique and exciting cryptocurrency that represents a community-driven project inspired by the popular MONKEY SNS platform, which showcases a clever dog, often depicted holding a brush in its mouth and creating artwork. This token was launched through the innovative PumpFun platform, and is specifically designed to bring together dog lovers, art enthusiasts, and cryptocurrency supporters. MONKEY is more than just a token; it represents a brand with a fun and creative narrative, merging the world of NFTs, social media, and digital art. The project is led by its owner, Omar, who has been actively involved in promoting the token and expanding its reach within the community. As an engaging and community-focused initiative, $MONKEY aims to build a strong ecosystem for holders, where art and creativity are celebrated alongside cryptocurrency innovation

Dog Picasso (MONKEY) išteklius

Oficiali svetainė

Dog Picasso kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dog Picasso (MONKEY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dog Picasso (MONKEY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dog Picasso prognozes.

Peržiūrėkite Dog Picasso kainos prognozę dabar!

MONKEY į vietos valiutas

Dog Picasso (MONKEY) Tokenomika

Supratimas apie Dog Picasso (MONKEY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MONKEYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dog Picasso (MONKEY)

Kiek Dog Picasso(MONKEY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MONKEY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MONKEY į USD kaina?
Dabartinė MONKEY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dog Picasso rinkos kapitalizacija?
MONKEY rinkos kapitalizacija yra $ 14.23KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MONKEY apyvartoje?
MONKEY apyvartoje yra 991.98MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MONKEY kaina?
MONKEY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00181911USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MONKEY kaina?
MONKEY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MONKEY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MONKEY yra --USD.
Ar MONKEY kaina šiais metais kils?
MONKEY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MONKEY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.