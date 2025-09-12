Dog Picasso kaina (MONKEY)
+1.27%
+2.00%
+13.33%
+13.33%
Dog Picasso (MONKEY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MONKEY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MONKEY kaina yra $ 0.00181911, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MONKEY per pastarąją valandą pasikeitė +1.27%, per 24 valandas – +2.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Dog Picasso rinkos kapitalizacija yra $ 14.23K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MONKEY apyvartoje yra 991.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 991983249.566057. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.23K
Šiandienos Dog Picasso kainos pokytis į USD: $ 0.
Dog Picasso 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dog Picasso 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dog Picasso 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.00%
|30 dienų
|$ 0
|+3.77%
|60 dienų
|$ 0
|+45.15%
|90 dienų
|$ 0
|--
$MONKEY token is a unique and exciting cryptocurrency that represents a community-driven project inspired by the popular MONKEY SNS platform, which showcases a clever dog, often depicted holding a brush in its mouth and creating artwork. This token was launched through the innovative PumpFun platform, and is specifically designed to bring together dog lovers, art enthusiasts, and cryptocurrency supporters. MONKEY is more than just a token; it represents a brand with a fun and creative narrative, merging the world of NFTs, social media, and digital art. The project is led by its owner, Omar, who has been actively involved in promoting the token and expanding its reach within the community. As an engaging and community-focused initiative, $MONKEY aims to build a strong ecosystem for holders, where art and creativity are celebrated alongside cryptocurrency innovation
Supratimas apie Dog Picasso (MONKEY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MONKEYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
