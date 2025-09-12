Digital Reserve Currency kaina (DRC)
+1.33%
+16.35%
+0.36%
+0.36%
Digital Reserve Currency (DRC) realiojo laiko kaina yra $0.00024419. Per pastarąsias 24 valandas DRC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00020792 iki aukščiausios $ 0.00024419 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DRC kaina yra $ 0.03003438, o žemiausia – $ 0.00009503.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DRC per pastarąją valandą pasikeitė +1.33%, per 24 valandas – +16.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Digital Reserve Currency rinkos kapitalizacija yra $ 244.19K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DRC apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 244.19K
Šiandienos Digital Reserve Currency kainos pokytis į USD: $ 0.
Digital Reserve Currency 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000118672.
Digital Reserve Currency 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000678301.
Digital Reserve Currency 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00008033792429110753.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+16.35%
|30 dienų
|$ +0.0000118672
|+4.86%
|60 dienų
|$ +0.0000678301
|+27.78%
|90 dienų
|$ +0.00008033792429110753
|+49.03%
Digital Reserve Currency (DRC) was designed to become a decentralized digital store of value with a limited supply and a zero-inflation rate. DRC was created during the COVID-19 pandemic with the purpose of finding out how the global economic recession and the increasing demand for decentralized financial instruments may affect its adoption and usage. The total supply of DRC is fixed at 1 billion tokens, and no more additional DRC tokens will ever be created. The scarcity of DRC is embedded into the code, and nothing can change it once DRC contract was deployed into Ethereum network. DRC did not conduct a token sale. DRC has a unique token distribution model, as 100% of the total DRC supply has been issued directly to the Uniswap market. No DRC tokens have ever been premined or retained by the project developers. DRC token has the unique utility of providing DRC holders with the exclusive access to the Digital Reserve, an essential part of the DRC ecosystem. Digital Reserve is a decentralized platform where DRC holders can get instant exposure to the baskets of the most efficient store of value assets, with the purpose of capital preservation and hedging inflation risks.
Supratimas apie Digital Reserve Currency (DRC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DRCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
