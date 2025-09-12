Daugiau apie DRC

1 DRC į USD – tiesioginė kaina:

$0.00024379
$0.00024379$0.00024379
+16.60%1D
Digital Reserve Currency (DRC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00020792
24 val. žemiausia
$ 0.00024419
24 val. aukščiausia

$ 0.00020792
$ 0.00024419
$ 0.03003438
$ 0.00009503
+1.33%

+16.35%

+0.36%

+0.36%

Digital Reserve Currency (DRC) realiojo laiko kaina yra $0.00024419. Per pastarąsias 24 valandas DRC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00020792 iki aukščiausios $ 0.00024419 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DRC kaina yra $ 0.03003438, o žemiausia – $ 0.00009503.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DRC per pastarąją valandą pasikeitė +1.33%, per 24 valandas – +16.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Digital Reserve Currency (DRC) rinkos informacija

$ 244.19K
--
$ 244.19K
1.00B
1,000,000,000.0
Dabartinė Digital Reserve Currency rinkos kapitalizacija yra $ 244.19K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DRC apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 244.19K

Digital Reserve Currency (DRC) kainos istorija USD

Šiandienos Digital Reserve Currency kainos pokytis į USD: $ 0.
Digital Reserve Currency 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000118672.
Digital Reserve Currency 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000678301.
Digital Reserve Currency 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00008033792429110753.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+16.35%
30 dienų$ +0.0000118672+4.86%
60 dienų$ +0.0000678301+27.78%
90 dienų$ +0.00008033792429110753+49.03%

Kas yra Digital Reserve Currency (DRC)

Digital Reserve Currency (DRC) was designed to become a decentralized digital store of value with a limited supply and a zero-inflation rate. DRC was created during the COVID-19 pandemic with the purpose of finding out how the global economic recession and the increasing demand for decentralized financial instruments may affect its adoption and usage. The total supply of DRC is fixed at 1 billion tokens, and no more additional DRC tokens will ever be created. The scarcity of DRC is embedded into the code, and nothing can change it once DRC contract was deployed into Ethereum network. DRC did not conduct a token sale. DRC has a unique token distribution model, as 100% of the total DRC supply has been issued directly to the Uniswap market. No DRC tokens have ever been premined or retained by the project developers. DRC token has the unique utility of providing DRC holders with the exclusive access to the Digital Reserve, an essential part of the DRC ecosystem. Digital Reserve is a decentralized platform where DRC holders can get instant exposure to the baskets of the most efficient store of value assets, with the purpose of capital preservation and hedging inflation risks.

Digital Reserve Currency (DRC) Tokenomika

Supratimas apie Digital Reserve Currency (DRC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DRCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Digital Reserve Currency (DRC)

Kiek Digital Reserve Currency(DRC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DRC kaina USD valiuta yra 0.00024419USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DRC į USD kaina?
Dabartinė DRC kaina USD valiuta yra $ 0.00024419. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Digital Reserve Currency rinkos kapitalizacija?
DRC rinkos kapitalizacija yra $ 244.19KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DRC apyvartoje?
DRC apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DRC kaina?
DRC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03003438USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DRC kaina?
DRC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00009503USD.
Kokia yra DRC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DRC yra --USD.
Ar DRC kaina šiais metais kils?
DRC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DRC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
