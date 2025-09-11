Daugiau apie DEFIT

DEFIT Kainos informacija

DEFIT Baltoji knyga

DEFIT Oficiali svetainė

DEFIT Tokenomika

DEFIT Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Digital Fitness logotipas

Digital Fitness kaina (DEFIT)

Neįtraukta į sąrašą

1 DEFIT į USD – tiesioginė kaina:

$0.067752
$0.067752$0.067752
-0.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Digital Fitness (DEFIT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:09:01(UTC+8)

Digital Fitness (DEFIT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.066561
$ 0.066561$ 0.066561
24 val. žemiausia
$ 0.068673
$ 0.068673$ 0.068673
24 val. aukščiausia

$ 0.066561
$ 0.066561$ 0.066561

$ 0.068673
$ 0.068673$ 0.068673

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

$ 0.0138919
$ 0.0138919$ 0.0138919

-0.18%

-0.78%

-1.61%

-1.61%

Digital Fitness (DEFIT) realiojo laiko kaina yra $0.067756. Per pastarąsias 24 valandas DEFIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.066561 iki aukščiausios $ 0.068673 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEFIT kaina yra $ 1.28, o žemiausia – $ 0.0138919.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEFIT per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – -0.78%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Digital Fitness (DEFIT) rinkos informacija

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

--
----

$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M

31.37M
31.37M 31.37M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Dabartinė Digital Fitness rinkos kapitalizacija yra $ 2.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DEFIT apyvartoje yra 31.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.39M

Digital Fitness (DEFIT) kainos istorija USD

Šiandienos Digital Fitness kainos pokytis į USD: $ -0.00053327363865557.
Digital Fitness 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0110807213.
Digital Fitness 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0081533776.
Digital Fitness 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00053327363865557-0.78%
30 dienų$ -0.0110807213-16.35%
60 dienų$ +0.0081533776+12.03%
90 dienų$ 0--

Kas yra Digital Fitness (DEFIT)

Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Digital Fitness (DEFIT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Digital Fitness kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Digital Fitness (DEFIT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Digital Fitness (DEFIT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Digital Fitness prognozes.

Peržiūrėkite Digital Fitness kainos prognozę dabar!

DEFIT į vietos valiutas

Digital Fitness (DEFIT) Tokenomika

Supratimas apie Digital Fitness (DEFIT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEFITišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Digital Fitness (DEFIT)

Kiek Digital Fitness(DEFIT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DEFIT kaina USD valiuta yra 0.067756USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DEFIT į USD kaina?
Dabartinė DEFIT kaina USD valiuta yra $ 0.067756. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Digital Fitness rinkos kapitalizacija?
DEFIT rinkos kapitalizacija yra $ 2.13MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DEFIT apyvartoje?
DEFIT apyvartoje yra 31.37MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DEFIT kaina?
DEFIT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.28USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DEFIT kaina?
DEFIT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0138919USD.
Kokia yra DEFIT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DEFIT yra --USD.
Ar DEFIT kaina šiais metais kils?
DEFIT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DEFIT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:09:01(UTC+8)

Digital Fitness (DEFIT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.