Didi Bam Bam kaina (DDBAM)
--
-2.08%
-4.14%
-4.14%
Didi Bam Bam (DDBAM) realiojo laiko kaina yra $0.077552. Per pastarąsias 24 valandas DDBAM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.076084 iki aukščiausios $ 0.079283 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DDBAM kaina yra $ 0.596253, o žemiausia – $ 0.062681.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DDBAM per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -2.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Didi Bam Bam rinkos kapitalizacija yra $ 1.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DDBAM apyvartoje yra 21.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.63M
Šiandienos Didi Bam Bam kainos pokytis į USD: $ -0.00165470292685972.
Didi Bam Bam 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0135926786.
Didi Bam Bam 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0048248356.
Didi Bam Bam 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00165470292685972
|-2.08%
|30 dienų
|$ -0.0135926786
|-17.52%
|60 dienų
|$ -0.0048248356
|-6.22%
|90 dienų
|$ 0
|--
Sometimes, you have to go all in to make your dreams a reality. Didi Bam Bam is committed to making cryptocurrency accessible and understandable for everyone. Didi Bam Bam isn’t just another meme coin; it’s a revolutionary blend of fun and practical value. Our coin is designed to entertain and educate, providing real use case value to its community members. Inspired by Didi Taihuttu's bold venture into cryptocurrency, we’re on a mission to educate, engage, and empower the world. Join our community and dive into the exciting universe of Didi Bam Bam, where learning meets fun, and innovation drives global adoption.Our unique animated character, Didi Bam Bam, guides users through every stage of their crypto journey: We combine education with engagement, ensuring our community members not only learn but also participate actively in the ever-evolving crypto space.
Supratimas apie Didi Bam Bam (DDBAM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DDBAMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
