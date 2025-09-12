DiamondShell kaina (DSHELL)
DiamondShell (DSHELL) realiojo laiko kaina yra $0.01838851. Per pastarąsias 24 valandas DSHELL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DSHELL kaina yra $ 1.1, o žemiausia – $ 0.01350254.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DSHELL per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +2.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė DiamondShell rinkos kapitalizacija yra $ 10.11K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DSHELL apyvartoje yra 550.00K vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.39K
Šiandienos DiamondShell kainos pokytis į USD: $ 0.
DiamondShell 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0017547493.
DiamondShell 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0048578692.
DiamondShell 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|30 dienų
|$ +0.0017547493
|+9.54%
|60 dienų
|$ +0.0048578692
|+26.42%
|90 dienų
|$ 0
DiamondShell is an RWA investment platform with its own native token #DShell. In a few words, it is a new-age protocol that allows you to make direct short-term (2-24 weeks) investments in real-world trade deals and receive a share of the profits (Trade Financing). For a long time, the worlds of crypto and the real sector did not intersect and existed independently of each other. DiamondShell is here to establish the much needed connection between the two. The platform attracts crypto capital to finance real-world deals. Our focus is on purchase and sales international transactions (import and export). Operations of this kind are highly profitable and inaccessible to ordinary investors unless they establish a company, obtain a license, arrange logistics, and undergo other complex processes. Our goal is to let investors earn more than they could by staking or performing similar activities. We strive to give them the opportunity to profit from actual deals with physical goods by providing capital to scheduled transactions (trade finance).
