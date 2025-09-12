DIAMOND The Cat Coin kaina (DMTC)
DIAMOND The Cat Coin (DMTC) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DMTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DMTC kaina yra $ 0.01973356, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DMTC per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +3.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė DIAMOND The Cat Coin rinkos kapitalizacija yra $ 6.96K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DMTC apyvartoje yra 999.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 999881182.2436262. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.96K
Šiandienos DIAMOND The Cat Coin kainos pokytis į USD: $ 0.
DIAMOND The Cat Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DIAMOND The Cat Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DIAMOND The Cat Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|+8.28%
|60 dienų
|$ 0
|-8.92%
|90 dienų
|$ 0
|--
DMTC or DIAMOND The Cat Coin is a viral meme coin on Solana Blockchain, Based in Thailand and Global and Based on a true story about my lovely cat(DIAMOND) and made by love, I just want my cat to be immortal in this whole world until I die that's a first idea of this project start. We're start from $2,000 Market cap and hit All time high at $10.9 million, please come to check our project and let's DMTC get list on Coingecko to let's everyone in this whole world know DMTC.
Supratimas apie DIAMOND The Cat Coin (DMTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DMTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
