dHEDGE DAO logotipas

dHEDGE DAO kaina (DHT)

Neįtraukta į sąrašą

1 DHT į USD – tiesioginė kaina:

$0.177588
$0.177588$0.177588
-0.70%1D
mexc
USD
dHEDGE DAO (DHT) kainos grafikas realiu laiku
dHEDGE DAO (DHT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.176583
$ 0.176583$ 0.176583
24 val. žemiausia
$ 0.180233
$ 0.180233$ 0.180233
24 val. aukščiausia

$ 0.176583
$ 0.176583$ 0.176583

$ 0.180233
$ 0.180233$ 0.180233

$ 5.52
$ 5.52$ 5.52

$ 0.056091
$ 0.056091$ 0.056091

+0.29%

-0.80%

+4.42%

+4.42%

dHEDGE DAO (DHT) realiojo laiko kaina yra $0.177573. Per pastarąsias 24 valandas DHT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.176583 iki aukščiausios $ 0.180233 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DHT kaina yra $ 5.52, o žemiausia – $ 0.056091.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DHT per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – -0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

dHEDGE DAO (DHT) rinkos informacija

$ 9.66M
$ 9.66M$ 9.66M

--
----

$ 17.76M
$ 17.76M$ 17.76M

54.37M
54.37M 54.37M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė dHEDGE DAO rinkos kapitalizacija yra $ 9.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DHT apyvartoje yra 54.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.76M

dHEDGE DAO (DHT) kainos istorija USD

Šiandienos dHEDGE DAO kainos pokytis į USD: $ -0.0014420772355563.
dHEDGE DAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0092725779.
dHEDGE DAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0429695229.
dHEDGE DAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.05587201106947436.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0014420772355563-0.80%
30 dienų$ +0.0092725779+5.22%
60 dienų$ +0.0429695229+24.20%
90 dienų$ +0.05587201106947436+45.91%

Kas yra dHEDGE DAO (DHT)

dHEDGE DAO (DHT) išteklius

Oficiali svetainė

dHEDGE DAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos dHEDGE DAO (DHT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų dHEDGE DAO (DHT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes dHEDGE DAO prognozes.

Peržiūrėkite dHEDGE DAO kainos prognozę dabar!

DHT į vietos valiutas

dHEDGE DAO (DHT) Tokenomika

Supratimas apie dHEDGE DAO (DHT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DHTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie dHEDGE DAO (DHT)

Kiek dHEDGE DAO(DHT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DHT kaina USD valiuta yra 0.177573USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DHT į USD kaina?
Dabartinė DHT kaina USD valiuta yra $ 0.177573. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra dHEDGE DAO rinkos kapitalizacija?
DHT rinkos kapitalizacija yra $ 9.66MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DHT apyvartoje?
DHT apyvartoje yra 54.37MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DHT kaina?
DHT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.52USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DHT kaina?
DHT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.056091USD.
Kokia yra DHT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DHT yra --USD.
Ar DHT kaina šiais metais kils?
DHT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DHT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.