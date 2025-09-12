DGI Game kaina (DGI)
DGI Game (DGI) realiojo laiko kaina yra $0.00148788. Per pastarąsias 24 valandas DGI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DGI kaina yra $ 0.079182, o žemiausia – $ 0.00005003.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DGI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė DGI Game rinkos kapitalizacija yra $ 1.42M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DGI apyvartoje yra 957.59M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.49M
Šiandienos DGI Game kainos pokytis į USD: $ 0.
DGI Game 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002310122.
DGI Game 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0010251209.
DGI Game 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|30 dienų
|$ +0.0002310122
|+15.53%
|60 dienų
|$ +0.0010251209
|+68.90%
|90 dienų
|$ 0
Welcome to DGI (Decentralized Gaming Income Token), a pioneering project in the gaming guild space. Our focus is giving the rewards back to the token holders. Our Guild DGG owns and operates millions of dollars in gaming assets, including a significant stake in the Big Time Game. By staking DGI tokens, our holders can earn passive income monthly from the revenues generated by our gaming guild DGG's portfolio. With Web3 gaming leading the next Bull Run, we proudly own and manage 100% of our game assets in some of the most successful and widely adopted games, offering our community a unique opportunity to earn passive income by being a DGI token holder. The $DGI Token The DGI Token serves as the cornerstone of our ecosystem, providing our community with passive income opportunities through holding, supporting, and staking DGI. With a total supply of 1 billion tokens, 80% are allocated to liquidity, 10% to centralized exchange (CEX) listings, and 10% to future community incentives and airdrops. These tokens are securely stored in a multisig wallet, ensuring transparency and community oversight.
