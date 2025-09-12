Daugiau apie DFX

DFX Finance kaina (DFX)

1 DFX į USD – tiesioginė kaina:

$0.02502078
-4.00%1D
USD
DFX Finance (DFX) kainos grafikas realiu laiku
DFX Finance (DFX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02445337
24 val. žemiausia
$ 0.02635899
24 val. aukščiausia

$ 0.02445337
$ 0.02635899
$ 24.87
$ 0.00102644
+2.27%

-4.04%

-9.62%

-9.62%

DFX Finance (DFX) realiojo laiko kaina yra $0.02502078. Per pastarąsias 24 valandas DFX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02445337 iki aukščiausios $ 0.02635899 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DFX kaina yra $ 24.87, o žemiausia – $ 0.00102644.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DFX per pastarąją valandą pasikeitė +2.27%, per 24 valandas – -4.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DFX Finance (DFX) rinkos informacija

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M

43.58M
43.58M 43.58M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė DFX Finance rinkos kapitalizacija yra $ 1.09M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DFX apyvartoje yra 43.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.50M

DFX Finance (DFX) kainos istorija USD

Šiandienos DFX Finance kainos pokytis į USD: $ -0.00105428146714585.
DFX Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0327578056.
DFX Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1740539359.
DFX Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0214142016335992924.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00105428146714585-4.04%
30 dienų$ +0.0327578056+130.92%
60 dienų$ +0.1740539359+695.64%
90 dienų$ +0.0214142016335992924+593.75%

Kas yra DFX Finance (DFX)

DFX Finance is a decentralized foreign exchange protocol optimized for trading fiat-backed foreign stablecoins, (CADC, EURS, XSGD, etc.) using real-world FX prices. You can safely earn yield or use the DFX platform and contracts to provide true financial localization for the customers of your global business. A decentralized protocol where users can efficiently exchange stablecoins pegged to various foreign currencies isn’t only important, but necessary. DFX Finance is that protocol for the exchange of foreign stablecoins. DFX’s algorithm dynamically adjusts by using real world FX price feeds from ChainLink to ensure that you get the best rates. Working with stablecoin issuers in foreign countries and their local on-ramps will be necessary to onboard the masses into DeFi. DFX aims to create partnerships with stablecoin issuers around the world and help them bootstrap the usage of their tokens to the world. DFX Finance will bring foreign exchange of currencies on-chain and enable millions of users to get the best exchange rates possible. Contact us today or check the links below to get started. Official Website - https://dfx.finance/ Official dapp - https://app.dfx.finance/ DFX Docs - https://docs.dfx.finance/

DFX Finance (DFX) išteklius

Oficiali svetainė

DFX Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DFX Finance (DFX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DFX Finance (DFX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DFX Finance prognozes.

Peržiūrėkite DFX Finance kainos prognozę dabar!

DFX į vietos valiutas

DFX Finance (DFX) Tokenomika

Supratimas apie DFX Finance (DFX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DFXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DFX Finance (DFX)

Kiek DFX Finance(DFX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DFX kaina USD valiuta yra 0.02502078USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DFX į USD kaina?
Dabartinė DFX kaina USD valiuta yra $ 0.02502078. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DFX Finance rinkos kapitalizacija?
DFX rinkos kapitalizacija yra $ 1.09MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DFX apyvartoje?
DFX apyvartoje yra 43.58MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DFX kaina?
DFX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 24.87USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DFX kaina?
DFX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00102644USD.
Kokia yra DFX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DFX yra --USD.
Ar DFX kaina šiais metais kils?
DFX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DFX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.