1 DESU į USD – tiesioginė kaina:

$0.02020647
$0.02020647$0.02020647
-4.20%1D
USD
Dexsport (DESU) kainos grafikas realiu laiku
Dexsport (DESU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02019388
$ 0.02019388$ 0.02019388
24 val. žemiausia
$ 0.02111202
$ 0.02111202$ 0.02111202
24 val. aukščiausia

$ 0.02019388
$ 0.02019388$ 0.02019388

$ 0.02111202
$ 0.02111202$ 0.02111202

$ 0.349288
$ 0.349288$ 0.349288

$ 0.0007037
$ 0.0007037$ 0.0007037

-0.85%

-4.24%

+10.84%

+10.84%

Dexsport (DESU) realiojo laiko kaina yra $0.02018879. Per pastarąsias 24 valandas DESU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02019388 iki aukščiausios $ 0.02111202 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DESU kaina yra $ 0.349288, o žemiausia – $ 0.0007037.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DESU per pastarąją valandą pasikeitė -0.85%, per 24 valandas – -4.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dexsport (DESU) rinkos informacija

$ 3.96M
$ 3.96M$ 3.96M

--
----

$ 14.17M
$ 14.17M$ 14.17M

195.63M
195.63M 195.63M

700,000,000.5526
700,000,000.5526 700,000,000.5526

Dabartinė Dexsport rinkos kapitalizacija yra $ 3.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DESU apyvartoje yra 195.63M vienetų, o bendras kiekis siekia 700000000.5526. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.17M

Dexsport (DESU) kainos istorija USD

Šiandienos Dexsport kainos pokytis į USD: $ -0.00089583602856557.
Dexsport 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0198428066.
Dexsport 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0092217688.
Dexsport 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00089583602856557-4.24%
30 dienų$ +0.0198428066+98.29%
60 dienų$ +0.0092217688+45.68%
90 dienų$ 0--

Kas yra Dexsport (DESU)

Dexsport is an innovative project that changes the way users think about betting. The platform is a DeFi prediction platform that includes: sports betting, prediction market, P2P prediction on cryptocurrency rates, and NFT collecting.

Dexsport (DESU) išteklius

Oficiali svetainė

Dexsport kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dexsport (DESU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dexsport (DESU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dexsport prognozes.

Peržiūrėkite Dexsport kainos prognozę dabar!

DESU į vietos valiutas

Dexsport (DESU) Tokenomika

Supratimas apie Dexsport (DESU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DESUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dexsport (DESU)

Kiek Dexsport(DESU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DESU kaina USD valiuta yra 0.02018879USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DESU į USD kaina?
Dabartinė DESU kaina USD valiuta yra $ 0.02018879. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dexsport rinkos kapitalizacija?
DESU rinkos kapitalizacija yra $ 3.96MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DESU apyvartoje?
DESU apyvartoje yra 195.63MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DESU kaina?
DESU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.349288USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DESU kaina?
DESU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0007037USD.
Kokia yra DESU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DESU yra --USD.
Ar DESU kaina šiais metais kils?
DESU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DESU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.