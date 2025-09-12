dexSHARE kaina (DEXSHARE)
+0.71%
+5.35%
+5.35%
dexSHARE (DEXSHARE) realiojo laiko kaina yra $0.02969654. Per pastarąsias 24 valandas DEXSHARE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0294516 iki aukščiausios $ 0.02982618 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEXSHARE kaina yra $ 414.96, o žemiausia – $ 0.00209527.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEXSHARE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.71%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė dexSHARE rinkos kapitalizacija yra $ 582.27, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DEXSHARE apyvartoje yra 19.61K vienetų, o bendras kiekis siekia 67155.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.99K
Šiandienos dexSHARE kainos pokytis į USD: $ +0.00021001.
dexSHARE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0032374900.
dexSHARE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0108134634.
dexSHARE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00021001
|+0.71%
|30 dienų
|$ +0.0032374900
|+10.90%
|60 dienų
|$ +0.0108134634
|+36.41%
|90 dienų
|$ 0
|--
dexSHARE is part of a multi-token token system and can be considered a measure of value in the Money Market Protocol. dexSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the Money Market protocol. Dex Money Market is an algorithmic reserve protocol with multi step auto-compounded strategies and ETF rewards. Our protocol offers a single regulatory mechanism and protocol owned liquidity. The Money Market consists of three corresponding tokens – USDEX, dexSHARES and dexETF. Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model.
