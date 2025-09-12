Daugiau apie DBX

dexie bucks kaina (DBX)

Neįtraukta į sąrašą

1 DBX į USD – tiesioginė kaina:

USD
dexie bucks (DBX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:39:59(UTC+8)

dexie bucks (DBX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
dexie bucks (DBX) realiojo laiko kaina yra $0.081797. Per pastarąsias 24 valandas DBX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07551 iki aukščiausios $ 0.085549 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DBX kaina yra $ 0.24144, o žemiausia – $ 0.02865464.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DBX per pastarąją valandą pasikeitė +1.20%, per 24 valandas – +6.93%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

dexie bucks (DBX) rinkos informacija

$ 831.95K
$ 831.95K$ 831.95K

--
----

$ 8.17M
$ 8.17M$ 8.17M

10.19M
10.19M 10.19M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė dexie bucks rinkos kapitalizacija yra $ 831.95K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DBX apyvartoje yra 10.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.17M

dexie bucks (DBX) kainos istorija USD

Šiandienos dexie bucks kainos pokytis į USD: $ +0.00530106.
dexie bucks 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0022798050.
dexie bucks 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0402731373.
dexie bucks 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.03277167676874722.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00530106+6.93%
30 dienų$ +0.0022798050+2.79%
60 dienų$ +0.0402731373+49.24%
90 dienų$ +0.03277167676874722+66.85%

Kas yra dexie bucks (DBX)

dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds.

dexie bucks (DBX) išteklius

dexie bucks kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos dexie bucks (DBX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų dexie bucks (DBX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes dexie bucks prognozes.

Peržiūrėkite dexie bucks kainos prognozę dabar!

DBX į vietos valiutas

dexie bucks (DBX) Tokenomika

Supratimas apie dexie bucks (DBX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DBXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie dexie bucks (DBX)

Kiek dexie bucks(DBX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DBX kaina USD valiuta yra 0.081797USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DBX į USD kaina?
Dabartinė DBX kaina USD valiuta yra $ 0.081797. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra dexie bucks rinkos kapitalizacija?
DBX rinkos kapitalizacija yra $ 831.95KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DBX apyvartoje?
DBX apyvartoje yra 10.19MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DBX kaina?
DBX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.24144USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DBX kaina?
DBX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02865464USD.
Kokia yra DBX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DBX yra --USD.
Ar DBX kaina šiais metais kils?
DBX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DBX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
