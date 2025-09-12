Devs are working kaina (DAW)
+0.97%
+4.40%
+22.83%
+22.83%
Devs are working (DAW) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DAW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DAW kaina yra $ 0.00110444, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DAW per pastarąją valandą pasikeitė +0.97%, per 24 valandas – +4.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +22.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Devs are working rinkos kapitalizacija yra $ 12.31K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DAW apyvartoje yra 969.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 969278536.542894. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.31K
Šiandienos Devs are working kainos pokytis į USD: $ 0.
Devs are working 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Devs are working 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Devs are working 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+4.40%
|30 dienų
|$ 0
|-97.97%
|60 dienų
|$ 0
|-98.02%
|90 dienų
|$ 0
|--
DAW is a meme token designed as a social experiment focused on developer behavior and community dynamics. Many meme tokens launch daily and disappear just as quickly, often due to early developer sell-offs or lack of long-term direction. DAW takes a different approach by intentionally removing the developer selling from the equation. The goal is to observe how a token performs when the team commits to holding their tokens and continuing to engage with the project. DAW does not claim to offer utility or make promises of success. Instead, it explores whether a meme token can sustain interest and growth through consistent community involvement and developer restraint. The project is open-ended by design, aiming to highlight how much—or how little—developer actions influence a token’s lifecycle.
