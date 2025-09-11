Daugiau apie DEUS

DEUS Finance kaina (DEUS)

1 DEUS į USD – tiesioginė kaina:

$7.08
-1.40%1D
DEUS Finance (DEUS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:08:27(UTC+8)

DEUS Finance (DEUS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 7.05
24 val. žemiausia
$ 7.29
24 val. aukščiausia

$ 7.05
$ 7.29
$ 1,128.68
$ 5.85
-0.05%

-1.47%

+2.63%

+2.63%

DEUS Finance (DEUS) realiojo laiko kaina yra $7.08. Per pastarąsias 24 valandas DEUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 7.05 iki aukščiausios $ 7.29 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEUS kaina yra $ 1,128.68, o žemiausia – $ 5.85.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEUS per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – -1.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DEUS Finance (DEUS) rinkos informacija

$ 1.14M
--
$ 2.14M
161.25K
302,000.0
Dabartinė DEUS Finance rinkos kapitalizacija yra $ 1.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DEUS apyvartoje yra 161.25K vienetų, o bendras kiekis siekia 302000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.14M

DEUS Finance (DEUS) kainos istorija USD

Šiandienos DEUS Finance kainos pokytis į USD: $ -0.10622821127013.
DEUS Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.4483537440.
DEUS Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -1.4803465800.
DEUS Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.10622821127013-1.47%
30 dienų$ -0.4483537440-6.33%
60 dienų$ -1.4803465800-20.90%
90 dienų$ 0--

Kas yra DEUS Finance (DEUS)

DEUS Finance is a marketplace for decentralized financial services, where the infrastructure for others to build financial instruments is provided by the DEUS DAO. Such instruments include synthetic stock trading platforms, options, and futures trading.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

DEUS Finance (DEUS) išteklius

DEUS Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DEUS Finance (DEUS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DEUS Finance (DEUS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DEUS Finance prognozes.

Peržiūrėkite DEUS Finance kainos prognozę dabar!

DEUS į vietos valiutas

DEUS Finance (DEUS) Tokenomika

Supratimas apie DEUS Finance (DEUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DEUS Finance (DEUS)

Kiek DEUS Finance(DEUS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DEUS kaina USD valiuta yra 7.08USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DEUS į USD kaina?
Dabartinė DEUS kaina USD valiuta yra $ 7.08. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DEUS Finance rinkos kapitalizacija?
DEUS rinkos kapitalizacija yra $ 1.14MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DEUS apyvartoje?
DEUS apyvartoje yra 161.25KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DEUS kaina?
DEUS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1,128.68USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DEUS kaina?
DEUS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 5.85USD.
Kokia yra DEUS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DEUS yra --USD.
Ar DEUS kaina šiais metais kils?
DEUS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DEUS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
DEUS Finance (DEUS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.