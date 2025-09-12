DessalinesAI by Virtuals kaina (DESSAI)
DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DESSAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DESSAI kaina yra $ 0.00135965, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DESSAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.64%, per 24 valandas – +2.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +24.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė DessalinesAI by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 325.25K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DESSAI apyvartoje yra 861.87M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 377.38K
Šiandienos DessalinesAI by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
DessalinesAI by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DessalinesAI by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DessalinesAI by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.36%
|30 dienų
|$ 0
|+30.52%
|60 dienų
|$ 0
|-17.00%
|90 dienų
|$ 0
|--
Dessalines AI ($DESSAI) is a decentralized AI-powered project inspired by the legacy of Haitian revolutionary Jean-Jacques Dessalines. The project aims to promote financial inclusion and economic empowerment in underbanked communities, especially in Haiti, by integrating blockchain technology, cryptocurrency tools, and multilingual AI assistants tailored to local needs. Dessalines AI provides access to automated financial education, crypto trading insights, and job search capabilities. It seeks to bridge the gap between emerging digital finance tools and communities historically excluded from the global financial system.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
