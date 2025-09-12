Daugiau apie STAVAIL

Deq Staked AVAIL kaina (STAVAIL)

Neįtraukta į sąrašą

1 STAVAIL į USD – tiesioginė kaina:

+4.10%1D
USD
Deq Staked AVAIL (STAVAIL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:25:11(UTC+8)

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.97%

+4.03%

+10.62%

+10.62%

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) realiojo laiko kaina yra $0.0135667. Per pastarąsias 24 valandas STAVAIL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01303561 iki aukščiausios $ 0.01381802 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STAVAIL kaina yra $ 0.186304, o žemiausia – $ 0.00424246.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STAVAIL per pastarąją valandą pasikeitė +0.97%, per 24 valandas – +4.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Deq Staked AVAIL rinkos kapitalizacija yra $ 401.69K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. STAVAIL apyvartoje yra 29.08M vienetų, o bendras kiekis siekia 29081552.22891087. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 401.69K

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) kainos istorija USD

Šiandienos Deq Staked AVAIL kainos pokytis į USD: $ +0.00052558.
Deq Staked AVAIL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0045346247.
Deq Staked AVAIL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0083914774.
Deq Staked AVAIL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.01797961041412355.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00052558+4.03%
30 dienų$ -0.0045346247-33.42%
60 dienų$ -0.0083914774-61.85%
90 dienų$ -0.01797961041412355-56.99%

Kas yra Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) išteklius

Deq Staked AVAIL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Deq Staked AVAIL (STAVAIL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Deq Staked AVAIL (STAVAIL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Deq Staked AVAIL prognozes.

Peržiūrėkite Deq Staked AVAIL kainos prognozę dabar!

STAVAIL į vietos valiutas

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Tokenomika

Supratimas apie Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STAVAILišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Kiek Deq Staked AVAIL(STAVAIL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STAVAIL kaina USD valiuta yra 0.0135667USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STAVAIL į USD kaina?
Dabartinė STAVAIL kaina USD valiuta yra $ 0.0135667. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Deq Staked AVAIL rinkos kapitalizacija?
STAVAIL rinkos kapitalizacija yra $ 401.69KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STAVAIL apyvartoje?
STAVAIL apyvartoje yra 29.08MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STAVAIL kaina?
STAVAIL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.186304USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STAVAIL kaina?
STAVAIL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00424246USD.
Kokia yra STAVAIL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STAVAIL yra --USD.
Ar STAVAIL kaina šiais metais kils?
STAVAIL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STAVAIL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:25:11(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.