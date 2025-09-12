Department of Government Inefficiency kaina (DOGIN)
Department of Government Inefficiency (DOGIN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DOGIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOGIN kaina yra $ 0.00426472, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOGIN per pastarąją valandą pasikeitė +0.57%, per 24 valandas – +11.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Department of Government Inefficiency rinkos kapitalizacija yra $ 61.72K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DOGIN apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 61.72K
Šiandienos Department of Government Inefficiency kainos pokytis į USD: $ 0.
Department of Government Inefficiency 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Department of Government Inefficiency 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Department of Government Inefficiency 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+11.77%
|30 dienų
|$ 0
|+8.09%
|60 dienų
|$ 0
|+23.06%
|90 dienų
|$ 0
|--
DoginHood is a memecoin on Solana, set to grow into an expansive ecosystem and community hub. Its first web3 product is the pioneering, first-ever fully gamified launch platform—“Degen Caravan”. Degen Caravan, as the first platform of its kind, is revolutionizing token launches by merging gamification with early investments. Players engage in a 24-hour event divided into hourly rounds, shooting Arrows to deal damage, earn points, and compete on leaderboards. What makes this platform truly unique is its deflationary system: every Arrow shot incurs a fee, with 50% directed to a Buyback, making $DOGIN deflationary. This way, players not only compete for allocation but actively boost the value of $DOGIN with each action. The 24-hour event, “Degen Caravan,” isn’t just gamified—it extends to the entire process of farming Arrows. Participants engage in a fully featured Telegram game where they must whack notorious cryptospace villains like Sam Dogman Fried and DogWon. We're accelerating content creation for DoginHood, aiming to deliver top-tier, memecoin-focused content that builds community, strengthens culture, and generally expands our IP. To support this, we’re also pushing real-life products infused with our IP, expanding our presence beyond the digital world. The first real-life product we launched is “DoginFUEL,” an energy drink that we’ll use to sponsor as many conferences as possible to boost visibility and brand awareness. We already confirmed 5 countries where our next product will be in established real world stores, to be revealed. By combining high-quality, unique content and real-world products with the highest standard of web3 solutions, DoginHood ensures its growth into a thriving, long-lasting ecosystem that provides numerous utilities for the token, making it deflationary.
Supratimas apie Department of Government Inefficiency (DOGIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOGINišsamią tokeno tokenomiką dabar!
