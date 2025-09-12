Daugiau apie D.O.G.C

D.O.G.C Kainos informacija

D.O.G.C Baltoji knyga

D.O.G.C Oficiali svetainė

D.O.G.C Tokenomika

D.O.G.C Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Department Of Gains Coin logotipas

Department Of Gains Coin kaina (D.O.G.C)

Neįtraukta į sąrašą

1 D.O.G.C į USD – tiesioginė kaina:

$0.00010789
$0.00010789$0.00010789
+0.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Department Of Gains Coin (D.O.G.C) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:01:40(UTC+8)

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00010636
$ 0.00010636$ 0.00010636
24 val. žemiausia
$ 0.00010787
$ 0.00010787$ 0.00010787
24 val. aukščiausia

$ 0.00010636
$ 0.00010636$ 0.00010636

$ 0.00010787
$ 0.00010787$ 0.00010787

$ 0.00131648
$ 0.00131648$ 0.00131648

$ 0.00003059
$ 0.00003059$ 0.00003059

+0.47%

+0.60%

-2.67%

-2.67%

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) realiojo laiko kaina yra $0.00010789. Per pastarąsias 24 valandas D.O.G.C svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00010636 iki aukščiausios $ 0.00010787 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia D.O.G.C kaina yra $ 0.00131648, o žemiausia – $ 0.00003059.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, D.O.G.C per pastarąją valandą pasikeitė +0.47%, per 24 valandas – +0.60%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) rinkos informacija

$ 99.43K
$ 99.43K$ 99.43K

--
----

$ 99.43K
$ 99.43K$ 99.43K

921.52M
921.52M 921.52M

921,516,626.315395
921,516,626.315395 921,516,626.315395

Dabartinė Department Of Gains Coin rinkos kapitalizacija yra $ 99.43K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. D.O.G.C apyvartoje yra 921.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 921516626.315395. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 99.43K

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) kainos istorija USD

Šiandienos Department Of Gains Coin kainos pokytis į USD: $ 0.
Department Of Gains Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000086852.
Department Of Gains Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001891669.
Department Of Gains Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000070475866697094904.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.60%
30 dienų$ -0.0000086852-8.05%
60 dienų$ +0.0001891669+175.33%
90 dienų$ +0.000070475866697094904+188.37%

Kas yra Department Of Gains Coin (D.O.G.C)

At Department of Gains Coin ($D.O.G.C), we are not just launching another Cryptocurrency token-were building a movement. A movement rooted in honesty, integrity, and community, designed to bridge the gap between fitness, wellness, and the digital economy. Our vision is clear: to create real world utility for $D.O.G.C by forging strong partnerships with fitness professionals, wellness brands, and supplement companies. We believe in strength through unity, ensuring that every step forward is taken with transparency and purpose. As we grow, we are laying the foundation for: Staking & Rewards Programs to empower our holders. Liquidity Pools to enhance stability & accessibility. EFT Cards for real world usability. Business Partnerships to integrate $D.O.G.C into the Fitness & Wellness Industry. But beyond the tech, our community is our strength. Every decision we make is driven by the passion and trust of those who believe in the future we are building together. We don't overpromise-we deliver.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Department Of Gains Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Department Of Gains Coin (D.O.G.C) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Department Of Gains Coin (D.O.G.C) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Department Of Gains Coin prognozes.

Peržiūrėkite Department Of Gains Coin kainos prognozę dabar!

D.O.G.C į vietos valiutas

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Tokenomika

Supratimas apie Department Of Gains Coin (D.O.G.C) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie D.O.G.Cišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Department Of Gains Coin (D.O.G.C)

Kiek Department Of Gains Coin(D.O.G.C) verta (-as) šiandien?
Dabartinė D.O.G.C kaina USD valiuta yra 0.00010789USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė D.O.G.C į USD kaina?
Dabartinė D.O.G.C kaina USD valiuta yra $ 0.00010789. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Department Of Gains Coin rinkos kapitalizacija?
D.O.G.C rinkos kapitalizacija yra $ 99.43KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra D.O.G.C apyvartoje?
D.O.G.C apyvartoje yra 921.52MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) D.O.G.C kaina?
D.O.G.C pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00131648USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) D.O.G.C kaina?
D.O.G.C pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00003059USD.
Kokia yra D.O.G.C prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis D.O.G.C yra --USD.
Ar D.O.G.C kaina šiais metais kils?
D.O.G.C šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite D.O.G.C kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:01:40(UTC+8)

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.