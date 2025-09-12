Daugiau apie DMLG

DMLG Kainos informacija

DMLG Oficiali svetainė

DMLG Tokenomika

DMLG Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Demole logotipas

Demole kaina (DMLG)

Neįtraukta į sąrašą

1 DMLG į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Demole (DMLG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:33:38(UTC+8)

Demole (DMLG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.522796
$ 0.522796$ 0.522796

$ 0.00000508
$ 0.00000508$ 0.00000508

--

--

0.00%

0.00%

Demole (DMLG) realiojo laiko kaina yra $0.000035. Per pastarąsias 24 valandas DMLG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DMLG kaina yra $ 0.522796, o žemiausia – $ 0.00000508.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DMLG per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Demole (DMLG) rinkos informacija

$ 11.10K
$ 11.10K$ 11.10K

--
----

$ 17.50K
$ 17.50K$ 17.50K

317.00M
317.00M 317.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Dabartinė Demole rinkos kapitalizacija yra $ 11.10K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DMLG apyvartoje yra 317.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.50K

Demole (DMLG) kainos istorija USD

Šiandienos Demole kainos pokytis į USD: $ 0.
Demole 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000007375.
Demole 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000043813.
Demole 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0000007375-2.10%
60 dienų$ -0.0000043813-12.51%
90 dienų$ 0--

Kas yra Demole (DMLG)

Demole is the first 3D RPG game on the NFT (Non-Fungible Token) platform. Available in both PvP and PvE modes, Demole offers an immersive experience with a rich storyline, epic 3D battle scenes, and optimized earning mechanisms for both gamers and crypto investors.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Demole (DMLG) išteklius

Oficiali svetainė

Demole kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Demole (DMLG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Demole (DMLG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Demole prognozes.

Peržiūrėkite Demole kainos prognozę dabar!

DMLG į vietos valiutas

Demole (DMLG) Tokenomika

Supratimas apie Demole (DMLG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DMLGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Demole (DMLG)

Kiek Demole(DMLG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DMLG kaina USD valiuta yra 0.000035USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DMLG į USD kaina?
Dabartinė DMLG kaina USD valiuta yra $ 0.000035. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Demole rinkos kapitalizacija?
DMLG rinkos kapitalizacija yra $ 11.10KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DMLG apyvartoje?
DMLG apyvartoje yra 317.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DMLG kaina?
DMLG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.522796USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DMLG kaina?
DMLG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000508USD.
Kokia yra DMLG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DMLG yra --USD.
Ar DMLG kaina šiais metais kils?
DMLG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DMLG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:33:38(UTC+8)

Demole (DMLG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.