DeltaPrime kaina (PRIME)

1 PRIME į USD – tiesioginė kaina:

$0.105605
$0.105605$0.105605
+12.20%1D
DeltaPrime (PRIME) kainos grafikas realiu laiku
DeltaPrime (PRIME) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.083214
$ 0.083214$ 0.083214
24 val. žemiausia
$ 0.107052
$ 0.107052$ 0.107052
24 val. aukščiausia

$ 0.083214
$ 0.083214$ 0.083214

$ 0.107052
$ 0.107052$ 0.107052

$ 1.52
$ 1.52$ 1.52

$ 0.0102086
$ 0.0102086$ 0.0102086

-0.81%

+12.17%

+28.00%

+28.00%

DeltaPrime (PRIME) realiojo laiko kaina yra $0.105515. Per pastarąsias 24 valandas PRIME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.083214 iki aukščiausios $ 0.107052 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PRIME kaina yra $ 1.52, o žemiausia – $ 0.0102086.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PRIME per pastarąją valandą pasikeitė -0.81%, per 24 valandas – +12.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +28.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DeltaPrime (PRIME) rinkos informacija

$ 455.34K
$ 455.34K$ 455.34K

--
----

$ 4.21M
$ 4.21M$ 4.21M

4.33M
4.33M 4.33M

40,000,000.0
40,000,000.0 40,000,000.0

Dabartinė DeltaPrime rinkos kapitalizacija yra $ 455.34K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PRIME apyvartoje yra 4.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 40000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.21M

DeltaPrime (PRIME) kainos istorija USD

Šiandienos DeltaPrime kainos pokytis į USD: $ +0.0114447.
DeltaPrime 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1607592036.
DeltaPrime 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1557113449.
DeltaPrime 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0114447+12.17%
30 dienų$ +0.1607592036+152.36%
60 dienų$ +0.1557113449+147.57%
90 dienų$ 0--

Kas yra DeltaPrime (PRIME)

DeltaPrime is a trustless borrowing platform that allows for undercollateralized loans. Borrowers can invest their borrowed funds, together with their full collateral, in a multitude of DeFi protocols. DeltaPrime is cross-margin, meaning that borrowers can design their own personal leveraged yield farming strategies. This can consist of various position and tokens, allowing borrowers to design their own Risk/Reward.

DeltaPrime (PRIME) išteklius

DeltaPrime kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DeltaPrime (PRIME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DeltaPrime (PRIME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DeltaPrime prognozes.

Peržiūrėkite DeltaPrime kainos prognozę dabar!

PRIME į vietos valiutas

DeltaPrime (PRIME) Tokenomika

Supratimas apie DeltaPrime (PRIME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PRIMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DeltaPrime (PRIME)

Kiek DeltaPrime(PRIME) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PRIME kaina USD valiuta yra 0.105515USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PRIME į USD kaina?
Dabartinė PRIME kaina USD valiuta yra $ 0.105515. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DeltaPrime rinkos kapitalizacija?
PRIME rinkos kapitalizacija yra $ 455.34KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PRIME apyvartoje?
PRIME apyvartoje yra 4.33MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PRIME kaina?
PRIME pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.52USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PRIME kaina?
PRIME pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0102086USD.
Kokia yra PRIME prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PRIME yra --USD.
Ar PRIME kaina šiais metais kils?
PRIME šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PRIME kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
