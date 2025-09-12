Daugiau apie DELAY

DELAY logotipas

DELAY kaina (DELAY)

Neįtraukta į sąrašą

1 DELAY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-1.40%1D
USD
DELAY (DELAY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:01:33(UTC+8)

DELAY (DELAY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00153463
$ 0.00153463$ 0.00153463

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-1.40%

+23.63%

+23.63%

DELAY (DELAY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DELAY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DELAY kaina yra $ 0.00153463, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DELAY per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -1.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +23.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DELAY (DELAY) rinkos informacija

$ 11.00K
$ 11.00K$ 11.00K

--
----

$ 15.75K
$ 15.75K$ 15.75K

665.43M
665.43M 665.43M

952,398,292.02
952,398,292.02 952,398,292.02

Dabartinė DELAY rinkos kapitalizacija yra $ 11.00K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DELAY apyvartoje yra 665.43M vienetų, o bendras kiekis siekia 952398292.02. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.75K

DELAY (DELAY) kainos istorija USD

Šiandienos DELAY kainos pokytis į USD: $ 0.
DELAY 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DELAY 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DELAY 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.40%
30 dienų$ 0-8.95%
60 dienų$ 0-40.33%
90 dienų$ 0--

Kas yra DELAY (DELAY)

$DELAY is a community-owned and governed token that embraces the fun side of roadmap delays. Currently based on the Radix network, it aims to expand across multiple chains. With a fixed supply and token burns integrated into every interaction and partnership, $DELAY is designed to be highly deflationary. Its champion: DeLay, the pyromaniac sloth, always ready to light things up and make you see the bright side of delays.

DELAY (DELAY) išteklius

Oficiali svetainė

DELAY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DELAY (DELAY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DELAY (DELAY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DELAY prognozes.

Peržiūrėkite DELAY kainos prognozę dabar!

DELAY į vietos valiutas

DELAY (DELAY) Tokenomika

Supratimas apie DELAY (DELAY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DELAYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DELAY (DELAY)

Kiek DELAY(DELAY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DELAY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DELAY į USD kaina?
Dabartinė DELAY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DELAY rinkos kapitalizacija?
DELAY rinkos kapitalizacija yra $ 11.00KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DELAY apyvartoje?
DELAY apyvartoje yra 665.43MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DELAY kaina?
DELAY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00153463USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DELAY kaina?
DELAY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DELAY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DELAY yra --USD.
Ar DELAY kaina šiais metais kils?
DELAY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DELAY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:01:33(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.