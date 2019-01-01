deGPT (DEGPT) Tokenomika

deGPT (DEGPT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiedeGPT (DEGPT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

deGPT (DEGPT) Informacija

AI Agent // Advanced narrative analysis and real-time signal monitoring. deGPT leverages advanced AI and machine learning to track data, detect key insights, and deliver actionable insights, enabling users to make informed decisions and identify trends efficiently.

deGPT tracks live data, detects critical insights, and optimizes processes with AI precision. Combining machine learning and narrative analysis, deGPT delivers actionable insights and uncovers emerging trends.

Oficiali svetainė:
https://degpt.fun/
Baltoji knyga:
https://terminal.degpt.fun/disclaimer

deGPT (DEGPT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius deGPT (DEGPT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 40.46K
Bendra pasiūla:
$ 999.51M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.51M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 40.46K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00392903
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
deGPT (DEGPT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti deGPT (DEGPT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DEGPT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek DEGPT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate DEGPT tokenomiką, galite peržiūrėti DEGPT tokeno kainą realiuoju laiku!

DEGPT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda DEGPT? Mūsų DEGPT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.