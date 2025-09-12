Daugiau apie DEGPT

deGPT kaina (DEGPT)

Neįtraukta į sąrašą

1 DEGPT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.60%1D
deGPT (DEGPT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:01:19(UTC+8)

deGPT (DEGPT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

$ 0.00392903
--

+1.60%

+7.65%

+7.65%

deGPT (DEGPT) realiojo laiko kaina yra $0.00003842. Per pastarąsias 24 valandas DEGPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000373 iki aukščiausios $ 0.00003852 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEGPT kaina yra $ 0.00392903, o žemiausia – $ 0.00002016.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEGPT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

deGPT (DEGPT) rinkos informacija

--
----

Dabartinė deGPT rinkos kapitalizacija yra $ 38.41K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DEGPT apyvartoje yra 999.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 999509899.225946. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 38.41K

deGPT (DEGPT) kainos istorija USD

Šiandienos deGPT kainos pokytis į USD: $ 0.
deGPT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000061939.
deGPT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000128038.
deGPT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.60%
30 dienų$ +0.0000061939+16.12%
60 dienų$ +0.0000128038+33.33%
90 dienų$ 0--

Kas yra deGPT (DEGPT)

AI Agent // Advanced narrative analysis and real-time signal monitoring. deGPT leverages advanced AI and machine learning to track data, detect key insights, and deliver actionable insights, enabling users to make informed decisions and identify trends efficiently. deGPT tracks live data, detects critical insights, and optimizes processes with AI precision. Combining machine learning and narrative analysis, deGPT delivers actionable insights and uncovers emerging trends.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

deGPT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos deGPT (DEGPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų deGPT (DEGPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes deGPT prognozes.

Peržiūrėkite deGPT kainos prognozę dabar!

DEGPT į vietos valiutas

deGPT (DEGPT) Tokenomika

Supratimas apie deGPT (DEGPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEGPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie deGPT (DEGPT)

Kiek deGPT(DEGPT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DEGPT kaina USD valiuta yra 0.00003842USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DEGPT į USD kaina?
Dabartinė DEGPT kaina USD valiuta yra $ 0.00003842. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra deGPT rinkos kapitalizacija?
DEGPT rinkos kapitalizacija yra $ 38.41KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DEGPT apyvartoje?
DEGPT apyvartoje yra 999.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DEGPT kaina?
DEGPT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00392903USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DEGPT kaina?
DEGPT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00002016USD.
Kokia yra DEGPT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DEGPT yra --USD.
Ar DEGPT kaina šiais metais kils?
DEGPT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DEGPT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
deGPT (DEGPT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

