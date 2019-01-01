Degens With Attitude (DWA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieDegens With Attitude (DWA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Degens With Attitude (DWA) Informacija

Welcome to the D.W.A, a ruthless crew of meme hustlers raised in the wild, unregulated alleys of shitcoinery. It’s a new kind of hustle where survival isn’t about gang wars, it’s about grinding your way through whale dumps, pump-and-dump schemes, and the cutthroat world of digital greed.

Our hustle isn’t for the weak—it’s for the degens who know that the biggest gains are made by those with the boldest attitude.

The game is ruthless, but that’s exactly where we thrive.

So roll with us. D.W.A. isn’t just a coin—it’s a movement for those who grind harder, meme louder, and thrive in the only hood that matters now: the blockchain.

Stay ruthless. Stay degen. Join the D.W.A.

https://www.dwa.meme/

Degens With Attitude (DWA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Degens With Attitude (DWA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 26.87K
$ 26.87K
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 26.87K
$ 26.87K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00211149
$ 0.00211149
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0

Degens With Attitude (DWA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Degens With Attitude (DWA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DWA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek DWA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate DWA tokenomiką, galite peržiūrėti DWA tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.