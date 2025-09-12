Daugiau apie DPAD

DegenPad kaina (DPAD)

Neįtraukta į sąrašą

1 DPAD į USD – tiesioginė kaina:

$0.00154425
+1.90%1D
mexc
USD
DegenPad (DPAD) kainos grafikas realiu laiku
DegenPad (DPAD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00151484
24 val. žemiausia
$ 0.00155482
24 val. aukščiausia

$ 0.00151484
$ 0.00155482
$ 0.02920669
$ 0.00130038
+0.65%

+1.94%

+3.52%

+3.52%

DegenPad (DPAD) realiojo laiko kaina yra $0.00154425. Per pastarąsias 24 valandas DPAD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00151484 iki aukščiausios $ 0.00155482 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DPAD kaina yra $ 0.02920669, o žemiausia – $ 0.00130038.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DPAD per pastarąją valandą pasikeitė +0.65%, per 24 valandas – +1.94%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DegenPad (DPAD) rinkos informacija

$ 31.92K
--
$ 154.41K
20.67M
100,000,000.0
Dabartinė DegenPad rinkos kapitalizacija yra $ 31.92K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DPAD apyvartoje yra 20.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 154.41K

DegenPad (DPAD) kainos istorija USD

Šiandienos DegenPad kainos pokytis į USD: $ 0.
DegenPad 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003966226.
DegenPad 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003831475.
DegenPad 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002887894264631316.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.94%
30 dienų$ -0.0003966226-25.68%
60 dienų$ -0.0003831475-24.81%
90 dienų$ -0.0002887894264631316-15.75%

Kas yra DegenPad (DPAD)

Zero Fee, Fair Distribution, Not for Personal Gain Back to basics. We want to provide an avenue for dedicated Farcaster builders using $DEGEN to launch projects that are inclusive and accessible to the entire Farcaster community. Join us in empowering builders and fostering innovation!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

DegenPad (DPAD) išteklius

Oficiali svetainė

DegenPad kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DegenPad (DPAD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DegenPad (DPAD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DegenPad prognozes.

Peržiūrėkite DegenPad kainos prognozę dabar!

DPAD į vietos valiutas

DegenPad (DPAD) Tokenomika

Supratimas apie DegenPad (DPAD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DPADišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DegenPad (DPAD)

Kiek DegenPad(DPAD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DPAD kaina USD valiuta yra 0.00154425USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DPAD į USD kaina?
Dabartinė DPAD kaina USD valiuta yra $ 0.00154425. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DegenPad rinkos kapitalizacija?
DPAD rinkos kapitalizacija yra $ 31.92KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DPAD apyvartoje?
DPAD apyvartoje yra 20.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DPAD kaina?
DPAD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02920669USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DPAD kaina?
DPAD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00130038USD.
Kokia yra DPAD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DPAD yra --USD.
Ar DPAD kaina šiais metais kils?
DPAD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DPAD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.