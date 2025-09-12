Daugiau apie GNRT

Degenerator Project logotipas

Degenerator Project kaina (GNRT)

Neįtraukta į sąrašą

1 GNRT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.10%1D
mexc
USD
Degenerator Project (GNRT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:39:15(UTC+8)

Degenerator Project (GNRT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01876112
$ 0.01876112$ 0.01876112

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

+0.19%

+5.29%

+5.29%

Degenerator Project (GNRT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GNRT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GNRT kaina yra $ 0.01876112, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GNRT per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – +0.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Degenerator Project (GNRT) rinkos informacija

$ 82.99K
$ 82.99K$ 82.99K

--
----

$ 82.99K
$ 82.99K$ 82.99K

999.93M
999.93M 999.93M

999,934,032.890389
999,934,032.890389 999,934,032.890389

Dabartinė Degenerator Project rinkos kapitalizacija yra $ 82.99K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GNRT apyvartoje yra 999.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 999934032.890389. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 82.99K

Degenerator Project (GNRT) kainos istorija USD

Šiandienos Degenerator Project kainos pokytis į USD: $ 0.
Degenerator Project 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Degenerator Project 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Degenerator Project 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.19%
30 dienų$ 0-15.65%
60 dienų$ 0+16.37%
90 dienų$ 0--

Kas yra Degenerator Project (GNRT)

$GNRT is an AI Agent built to revolutionize degen culture, providing the safest and fairest token launch mechanism available via agents.land . Community members can request token creation via X and our AI Agent will launch the most hype ideas spontaneously and without human intervention. Degenerator Project is an AI Agent operated token creation business. $GNRT token holders are entitle to protocol fees generated. Staking will be available in the near future. 40% of liquidity migration fees shared to $GNRT holders All token creation fees (later)

Degenerator Project (GNRT) išteklius

Oficiali svetainė

Degenerator Project kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Degenerator Project (GNRT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Degenerator Project (GNRT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Degenerator Project prognozes.

Peržiūrėkite Degenerator Project kainos prognozę dabar!

GNRT į vietos valiutas

Degenerator Project (GNRT) Tokenomika

Supratimas apie Degenerator Project (GNRT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GNRTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Degenerator Project (GNRT)

Kiek Degenerator Project(GNRT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GNRT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GNRT į USD kaina?
Dabartinė GNRT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Degenerator Project rinkos kapitalizacija?
GNRT rinkos kapitalizacija yra $ 82.99KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GNRT apyvartoje?
GNRT apyvartoje yra 999.93MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GNRT kaina?
GNRT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01876112USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GNRT kaina?
GNRT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GNRT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GNRT yra --USD.
Ar GNRT kaina šiais metais kils?
GNRT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GNRT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.