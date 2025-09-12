Daugiau apie DZOO

Degen Zoo logotipas

Degen Zoo kaina (DZOO)

Neįtraukta į sąrašą

1 DZOO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00134967
$0.00134967$0.00134967
-0.30%1D
USD
Degen Zoo (DZOO) kainos grafikas realiu laiku
Degen Zoo (DZOO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00134561
24 val. žemiausia
$ 0.00135844
24 val. aukščiausia

$ 0.00134561
$ 0.00135844
$ 0.087541
$ 0
--

-0.31%

+5.77%

+5.77%

Degen Zoo (DZOO) realiojo laiko kaina yra $0.00134967. Per pastarąsias 24 valandas DZOO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00134561 iki aukščiausios $ 0.00135844 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DZOO kaina yra $ 0.087541, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DZOO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Degen Zoo (DZOO) rinkos informacija

$ 567.57K
--
$ 722.07K
420.53M
535,000,000.0
Dabartinė Degen Zoo rinkos kapitalizacija yra $ 567.57K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DZOO apyvartoje yra 420.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 535000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 722.07K

Degen Zoo (DZOO) kainos istorija USD

Šiandienos Degen Zoo kainos pokytis į USD: $ 0.
Degen Zoo 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001486917.
Degen Zoo 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003325943.
Degen Zoo 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.31%
30 dienų$ +0.0001486917+11.02%
60 dienų$ +0.0003325943+24.64%
90 dienų$ 0--

Kas yra Degen Zoo (DZOO)

Degen Zoo (DZOO) išteklius

Oficiali svetainė

Degen Zoo kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Degen Zoo (DZOO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Degen Zoo (DZOO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Degen Zoo prognozes.

Peržiūrėkite Degen Zoo kainos prognozę dabar!

DZOO į vietos valiutas

Degen Zoo (DZOO) Tokenomika

Supratimas apie Degen Zoo (DZOO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DZOOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Degen Zoo (DZOO)

Kiek Degen Zoo(DZOO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DZOO kaina USD valiuta yra 0.00134967USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DZOO į USD kaina?
Dabartinė DZOO kaina USD valiuta yra $ 0.00134967. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Degen Zoo rinkos kapitalizacija?
DZOO rinkos kapitalizacija yra $ 567.57KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DZOO apyvartoje?
DZOO apyvartoje yra 420.53MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DZOO kaina?
DZOO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.087541USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DZOO kaina?
DZOO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DZOO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DZOO yra --USD.
Ar DZOO kaina šiais metais kils?
DZOO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DZOO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.