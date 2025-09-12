Daugiau apie DFP2

DefiPlaza logotipas

DefiPlaza kaina (DFP2)

Neįtraukta į sąrašą

1 DFP2 į USD – tiesioginė kaina:

$0.00886441
$0.00886441$0.00886441
-1.20%1D
DefiPlaza (DFP2) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:38:59(UTC+8)

DefiPlaza (DFP2) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00875011
$ 0.00875011$ 0.00875011
24 val. žemiausia
$ 0.0091272
$ 0.0091272$ 0.0091272
24 val. aukščiausia

$ 0.00875011
$ 0.00875011$ 0.00875011

$ 0.0091272
$ 0.0091272$ 0.0091272

$ 0.782959
$ 0.782959$ 0.782959

$ 0.00275355
$ 0.00275355$ 0.00275355

-0.77%

-1.07%

+72.44%

+72.44%

DefiPlaza (DFP2) realiojo laiko kaina yra $0.00886438. Per pastarąsias 24 valandas DFP2 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00875011 iki aukščiausios $ 0.0091272 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DFP2 kaina yra $ 0.782959, o žemiausia – $ 0.00275355.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DFP2 per pastarąją valandą pasikeitė -0.77%, per 24 valandas – -1.07%, o per pastarąsias 7 dienas – +72.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DefiPlaza (DFP2) rinkos informacija

$ 589.72K
$ 589.72K$ 589.72K

--
----

$ 589.72K
$ 589.72K$ 589.72K

66.46M
66.46M 66.46M

66,458,464.41798632
66,458,464.41798632 66,458,464.41798632

Dabartinė DefiPlaza rinkos kapitalizacija yra $ 589.72K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DFP2 apyvartoje yra 66.46M vienetų, o bendras kiekis siekia 66458464.41798632. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 589.72K

DefiPlaza (DFP2) kainos istorija USD

Šiandienos DefiPlaza kainos pokytis į USD: $ 0.
DefiPlaza 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0042436082.
DefiPlaza 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003186709.
DefiPlaza 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.003355574259548716.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.07%
30 dienų$ +0.0042436082+47.87%
60 dienų$ +0.0003186709+3.59%
90 dienų$ +0.003355574259548716+60.91%

Kas yra DefiPlaza (DFP2)

DefiPlaza (DFP2) išteklius

Oficiali svetainė

DefiPlaza kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DefiPlaza (DFP2) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DefiPlaza (DFP2) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DefiPlaza prognozes.

Peržiūrėkite DefiPlaza kainos prognozę dabar!

DFP2 į vietos valiutas

DefiPlaza (DFP2) Tokenomika

Supratimas apie DefiPlaza (DFP2) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DFP2išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DefiPlaza (DFP2)

Kiek DefiPlaza(DFP2) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DFP2 kaina USD valiuta yra 0.00886438USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DFP2 į USD kaina?
Dabartinė DFP2 kaina USD valiuta yra $ 0.00886438. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DefiPlaza rinkos kapitalizacija?
DFP2 rinkos kapitalizacija yra $ 589.72KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DFP2 apyvartoje?
DFP2 apyvartoje yra 66.46MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DFP2 kaina?
DFP2 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.782959USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DFP2 kaina?
DFP2 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00275355USD.
Kokia yra DFP2 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DFP2 yra --USD.
Ar DFP2 kaina šiais metais kils?
DFP2 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DFP2 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:38:59(UTC+8)

