Defina Finance (FINA) realiojo laiko kaina yra $0.00080632. Per pastarąsias 24 valandas FINA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00079733 iki aukščiausios $ 0.00112952 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FINA kaina yra $ 9.63, o žemiausia – $ 0.00056353.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FINA per pastarąją valandą pasikeitė -0.01%, per 24 valandas – +0.62%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Defina Finance rinkos kapitalizacija yra $ 47.50K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FINA apyvartoje yra 58.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 58892469.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 47.50K
Šiandienos Defina Finance kainos pokytis į USD: $ 0.
Defina Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000122121.
Defina Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000342111.
Defina Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000135782981270316.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.62%
|30 dienų
|$ -0.0000122121
|-1.51%
|60 dienų
|$ -0.0000342111
|-4.24%
|90 dienų
|$ -0.0000135782981270316
|-1.65%
$FINA is BEP-20 governance and utility token for the Defina Metaverse ecosystem. There are multiple use cases for $FINA and it plays a very important role in both gaming and community governance. Utility: Game Currency: Buying Mystery Boxes to mint your own heroes. Buying and Selling Hero NFTs in the secondary marketplace. Purchasing in-game assets such as consumables (Breakthrough Potions, Rebirth Crystals, Stamina Potions). Enhancing heroes by using Rebirth and Resonance. Staking in the PVP Mining Pools to increase yield. Governance The Defina team is planning to adopt a governance system to allow Defina Finance to become a decentralized autonomous organization. $FINA will be the governance token for the community to do proposal votings. The Defina team will start with a centralized operation first, and gradually pivot to a decentralized project to ensure the project starts off strong. Defi Rewards In order to increase the liquidity of $FINA on the decentralized exchange (DEX), a proportion of our reserved tokens will be rewarded to the liquidity providers.
